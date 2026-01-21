Inter, Luis Henrique: "Andremo ai playoff pazienza, l'importante è giocare e fare bene"
TUTTO mercato WEB
"Penso che abbiamo fatto una grande partita, l'Arsenal è una squadra forte, hanno forse avuto più cattiveria di noi in zona gol mentre a noi questo è mancato. Non siamo riusciti a mettere il nostro ritmo e a fare gol". Così Luis Henrique, esterno nerazzurro, ai microfoni di InterTv al termine della gara persa in casa contro l'Arsenal:
Ti senti bene a giocare in quel ruolo sulla fascia?
"Sì sono più fiducioso e sto migliorando a ogni partita".
Ora ci saranno probabilmente i playoff per l'Inter. Tu stai giocando sempre, come stai?
"Sto bene fisicamente, quanto più gioco tanto è meglio per me. Se andremo ai playoff pazienza, l'importante è giocare e fare bene".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile