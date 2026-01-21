21 gennaio 2013, Wesley Sneijder lascia l'Italia. È un nuovo giocatore del Galatasaray

Il 21 gennaio del 2013 uno degli eroi del Triplete dell'Inter saluta l'Italia. È l'olandese Wesley Sneijder, arrivato nel 2009 quasi per consiglio di un barista che non per reale intenzione di acquistarlo, visto che gli occhi erano tutti su Aleksander Hleb, del Barcellona. Invece arrivò lui, dal Real Madrid, trascinando il club sulla vetta d'Europa e del Mondo.

La coda finale della sua esperienza all'Inter non fu straordinaria. Perché i giorni prima dell'addio furono elettrici, salvo poi rimettere le cose a posto con un brunch domenicale fra Massimo Moratti e il giocatore. Il via libera arriva dopo un blitz milanese negli uffici della Saras, alla presenza di Marco Branca, con il pagamento di 7,5 milioni di euro.

Arriveranno poi anche le prime parole di Wes come nuovo giocatore giallorosso. "Dopo questa decisione mi sento sollevato. Sono molto felice di trasferirmi in Turchia, so che il Galatasaray è una famiglia e sono contento di cominciare a farne parte. Se conosco l'ambiente? Ho amici lì e so che è molta la passione per il calcio. So che in tanti mi aspettato. Sono pronto a giocare e mi piacerebbe essere in campo già contro il Besiktas. Mi hanno parlato bene di Terim e sarà bello lavorare con lui. Voglio conoscere i miei compagni e giocare con loro prima possibile".