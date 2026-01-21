TMW Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero

“Sul mercato stiamo facendo alcune cose, purtroppo dobbiamo operare con delle limitazioni”. Nel prepartita della gara con il Copenaghen, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è tornato così sulla situazione del club azzurro. Il quadro è chiaro: a causa del mancato rispetto del limite massimo dell’indicatore del costo del lavoro allargato, in questa sessione di calciomercato la società di Aurelio De Laurentiis non può operare, se non a saldo zero. Una limitazione che, in attesa di capire se si sbloccheranno alcune situazioni in uscita (Lucca e Lang su tutti), non ha consentito per ora alcun innesto alla squadra campione d’Italia in carica. Nelle prossime ore, però, le cose potrebbero cambiare.

Nelle prossime ore, secondo quanto raccolto da TMW, è in programma un consiglio federale straordinario, convocato proprio sulla questione, su richiesta urgente della Lega Calcio Serie A. Nell’ultima assemblea, caratterizzata da toni molto accesi, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha infatti chiesto e ottenuto di mettere ai voti la richiesta di modificare le norme: nelle regole federali, attualmente, non è prevista la possibilità di utilizzare le liquidità accantonate dalla società nel corso degli anni, e dovute alla mancata distribuzione di dividendi ai propri soci per ripianare. Soldi sui quali ADL ha sempre fatto affidamento, confidando nella liquidità del proprio club rispetto alle altre big, e che però finora non ha potuto utilizzare.

La votazione ha dato esito favorevole (16 sì), nonostante lo scontento delle avversarie del Napoli per i piani alti della classifica (Juventus, Inter e Roma astenute, Milan contrario). Adesso, la questione passa sul tavolo dei consiglieri federali: molto dipenderà da cosa voteranno Chiellini e Marotta, tra i più contrariati lunedì, ma difficilmente potranno non adeguarsi all’indicazione dell’assemblea di Lega che rappresentano. Tra gli altri consiglieri serpeggiano dubbi, ma c’è la possibilità che gli azzurri possano riguadagnare piena agibilità sul mercato, non più a saldo zero. Anche in corso d’opera.