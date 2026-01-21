Inter, Thuram non demorde: "Abbiamo fatto una partita seria, ora il Pisa"
L'Inter regge quanto può l'urto di un'Arsenal apparsa superiore: a San Siro i nerazzurri cadono 1-3 sotto i colpi di Gabriel Jesus (doppietta) e Gyokeres. Al termine della gara l'attaccante francese Marcus Thuram ha commentato ai microfoni di Inter TV la prestazione della squadra di Chivu.
Di seguito le sue dichiarazioni: "Pensavamo di aver fatto una partita seria e attenta, ma alla fine i dettagli hanno fatto la differenza. Siamo comunque convinti di aver fatto una partita seria". Poi il numero 9 ha rilanciato pensando già alla prossima gara in programma contro il Pisa, in campionato: "Dobbiamo concentrarci e pensare al Pisa che sarà comunque una sfida complicata dove servirà dare il massimo”, ha concluso.
