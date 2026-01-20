TMW Radio L'osservatore Palma: "Bologna-Helland, che colpo. Ngom nuova scommessa di Corvino"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre nuovi giovani arrivati in Serie A.

Eivind Helland (25-04-2005), nuovo difensore centrale per il Bologna di Vincenzo Italiano. Nazionale maggiore norvegese, altissimo, dominante nel gioco aereo, aggressivo in marcatura e pericoloso in area avversaria. Utilizzabile anche come mediano da schermo davanti la difesa vista la sua fisicità e l’ottima capacità di intercettare la palla. Cresciuto in patria nel Brann, nel 2024 ha raggiunto la prima squadra diventandone ben presto uno dei punti di forza. Seguito da tempo da Sartori, in questo calciomercato è arrivato a Bologna in cambio di 7 milioni €, il Brann si è riservato un 10 % su una futura rivendita.

Somiglianza: Nikola Milenković (Nottingham Forest)

Valore di mercato: 7 milioni €

Oumar Ngom (09-03-2004), centrocampista della Mauritania, acquisto del Lecce. Quantità e qualità per questo centrocampista di nazionalità della Mauritania, ma nato e cresciuto in Francia. Prodotto del Niort, a diciannove anni si è trasferito al Pau dove si è messo in mostra per le sue qualità di interditore e per la sua capacità di costruire l’azione e cucire il gioco. Ad agosto 25 si è trasferito in Portogallo all’Estrella Amadora dove ha dimostrato una grande costanza di rendimento e una buonissima intelligenza tattica. Corvino, da tempo in ottimi rapporti con il club lusitano, ha investito due milioni di € sul ragazzo portandolo a Lecce.

Somiglianza: Fabinho (Al-Ittihad)

Valore di mercato: 2 milioni €

Rosen Bozhinov (23-01-2005), difensore centrale/terzino sinistro. Dopo gli acquisti nel reparto offensivo, Il Pisa si rinforza in difesa acquistando questo ragazzo bulgaro, già nazionale maggiore del suo paese. Difensore centrale mancino, utilizzabile anche terzino sinistro essendo dotato di una buona velocità e di un ottimo piede sinistro. Molto bravo nel guidare la difesa, forte nel gioco aereo e preciso nell’intervento in tackle. Cresciuto nel Cska Sofia con cui ha effettuato un buonissimo percorso che, nell’estate del 2024, lo ha portato all’Anversa. In Belgio ha confermato le sue doti e in questa sessione di calciomercato è passato al Pisa.

Somiglianza: Micky van de Ven (Tottehnam)​​​​​​​

Valore di mercato: 5 milioni €