Troppo Arsenal per una buona Inter. Chivu: "Meriti a loro, pronti in caso di playoff"

Bella partita a San Siro, dove a vincere, per 1-3, è una grande squadra: l'Arsenal di Arteta ha la meglio sull'Inter di Chivu. Dopo un primo tempo ricco di grandi occasioni da un lato e dall'altro, i nerazzurri hanno provato a lungo a centrare il pareggio nella ripresa, ma alla fine dalla panchina si è alzato Gyokeres, che ha messo la parola "fine" alle contese.

Inizio shock dell'Inter, ma Sucic risponde a Gabriel Jesus

I primi dieci minuti di gara sembrano durare mezz'ora per l'Inter, subito in affanno contro un'Arsenal famelica. Botta di Merino murata, poi Gabriel Jesus va a pochi centimetri dalla zampata vincente su un traversone dalla destra. La pressione della squadra di Arteta è feroce e non permette ai nerazzurri di respirare. Dopo 10 minuti ecco il vantaggio dei Gunners: Timber va alla conclusione sporca, deviata da Dimarco, con Gabriel Jesus lesto nel ribadire in rete da due passi. Il gol subito provoca una scossa ai padroni di casa e al 18' ecco il pari: Thuram e Barella ci provano, pallone ribattuto e Sucic dai 20 metri scarica un gran destro che si infila sotto alla traversa. La partita ha ritmi... da Champions: Eze sfiora subito il 2-1, ma 'strozza' troppo il tiro sul primo palo. Al 27' l'Inter ha una chance enorme: Lautaro lancia Sucic, che con Thuram si invola in un 1 vs 2, poi il croato scarica il pallone in ritardo al francese, che non inquadra la porta.

Gabriel Jesus colpisce ancora

Al 31' i Gunners colpiscono sugli sviluppi di un calcio d'angolo: colpo di testa di Trossard che finisce sulla traversa e arriva a Gabriel Jesus, cinico a ribadire in rete da un metro, di testa. L'Inter non si disunisce. Thuram lancia Luis Henrique che s'invola in campo aperto e da posizione defilata calcia in curva. Ancora Sucic protagonista: finta di tiro, palla a Dimarco che arriva di gran carriera e scarica due volte con forza di sinistro, ma Raya c'è in entrambi i casi. Il primo tempo va in archivio sull'1-2, dopo mille emozioni.

Pio Esposito entra e sfiora il pari, Gyokeres chiude i giochi

Eze testa subito i riflessi di Sommer ad inizio ripresa, che si distende bene. Saka va via per l'ennesima volta a Dimarco e trova Trossard: sinistro al volo che finisce di poco a lato. Al 62' provvidenziale Bastoni a immolarsi su Saka, solo davanti al portiere. Pio Esposito rivela Lautaro Martinez e con una girata va subito vicinissimo al pareggio. Pio suona la carica: controllo e altro tiro, di poco alto. Entrato al 75' al posto di Gabriel Jesus, all'84' Viktor Gyokeres fa 1-3. Contropiede retto da solo per l'attaccante, che poi approfitta di un pallone rimasto vagante sui 20 metri, per scaricarlo con un destro delizioso quasi sotto l'incrocio. La sua rete mette fine ai giochi ed alle contese, nonostante un tentativo nel finale di Frattesi.

Inter, Chivu: "Conoscevamo la forza dell'Arsenal"

Così il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa: "Preoccupato dall'Inter fuori dalle prime 8? Non sono mai preoccupato sapevamo che non sarebbe stato facile il percorso. Mi prendo la crescita nell'intensità del gioco e il coraggio. Aspettiamo le partite di domani ma saremo pronti nel caso ai playoff. Troppi errori da parte vostra? Conoscevamo la forza dell'Arsenal, per quello che creano sugli esterni e dentro l'area. Nelle poche volte in cui abbiamo vinto qualche contrasto siamo riusciti a creare ma ci è mancata lucidità e concretezza. Le occasioni che ti vengono offerte devono essere sfruttate. L'Arsenal ha meritato e gli facciamo i complimenti".