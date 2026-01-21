Champions League, risultati e classifica: male le italiane, top-8 a rischio per PSG e City
La Champions League è tornata e ha offerto subito una serata ricca di emozioni e sorprese. Dopo la sconfitta del Manchester City in Norvegia (il Bodo/Glimt trionfa per 3-1), il PSG campione in carica è caduto sul campo dello Sporting: Luis Suarez ha segnato la doppietta che ora mette nei guai la squadra di Luis Enrique, che domani potrebbe scivolare fuori dalla top-8, agganciata invece dai portoghesi. Stravince il Real di Arbeloa, trascinato da un super-Mbappé: esordio da sogno per il nuovo tecnico nella massima competizione europea e 6-1 al Monaco.
Notte amara per le italiane: l'Inter perde ancora un big-match (1-3 contro l'Arsenal), il Napoli non riesce a far fruttare la superiorità numerica e fa 1-1 a Copenaghen. Impresa dell'Ajax, che espugna il campo del Villarreal, vincono Tottenham e Olympiacos, che battono le più quotate Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.
Kairat Almaty – Bruges 1-4: 32' Stankovic, 38' Vanaken, 74' Vermant, 84' Mechele, 92' Sadybekov (K)
Bodo/Glimt – Manchester City 3-1: 22' e 25' Hogh, 58' Hauge, 60' Cherki
Inter – Arsenal 1-3: 10' e 31' Gabriel Jesus (A), 18' Sucic (I), 84' Gyokeres (A)
Copenaghen – Napoli 1-1: 39' McTominay, 72' Larsson (C)
Real Madrid – Monaco 6-1: 5' e 26' Mbappé, 51' Mastantuono, 55' aut. Kehrer, 63' Vinicius, 72' Teze (M), 81' Bellingham
Sporting – PSG 2-1: 74' e 91' Suarez (S), 79' Kvaratskhelia (P)
Tottenham – Borussia Dortmund 2-0: 14' Romero, 37' Solanke
Olympiacos – Bayer Leverkusen 2-0: 2' Costinha, 45'+1 Taremi
Villarreal – Ajax 1-2: 49' Oluwaseyi (V), 61' Gloukh (A), 90' Edvardsen (A)
La classifica
1. Arsenal 21, dr +18
2. Real Madrid 15, dr +11
3. Bayern Monaco 15, dr +11
4. Tottenham 14, dr +8
5. PSG 13, dr +10
6. Sporting CP 13, dr +5
7. Manchester City 13, dr +4
8. Atalanta 13, dr +2
9. Inter 12, dr +6
10 Atlético Madrid 12, dr +3
11. Liverpool 12, dr +3
12. Borussia Dortmund 11, dr +4
13 Newcastle 10, dr +7
14. Chelsea 10, dr +5
15. Barcellona 10, dr +3
16. Olympique Marsiglia 9, dr +3
17. Juventus 9, dr +2
18. Galatasaray 9, dr 0
19. Bayer Leverkusen 9, dr -4
20. Monaco 9, dr -6
21. PSV 8, dr +4
22. Olympiacos 8, dr -5
23. Napoli 8, dr -5
24. Copenhagen 8, dr -6
25. Qarabağ 7, dr -3
26. Club Brugge 7, dr -5
27. Bodø/Glimt 6, dr -2
28. Benfica 6, dr -2
29. Pafos 6, dr -5
30. Union Saint-Gilloise 6, dr -8
31. Athletic Bilbao 5, dr -5
32. Eintracht Francoforte 4, dr -8
33. Ajax 4, dr -13
34. Slavia Praga 3, dr -9
35. Villarreal 2, dr -9
36. Kairat 1, dr -14
