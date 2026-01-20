Bij...low cost. Ecco quanto spende il Genoa per acquistare il suo nuovo portiere

Il Genoa ha un nuovo portiere: ancora non è ufficiale, ma già da ieri sera ha fatto il suo arrivo nel capoluogo ligure l'estremo difensore olandese Justin Bijlow (27 anni), il prescelto dalla dirigenza del Grifone dopo aver tentato l'assalto prima a Perin e poi a Bento nel corso di questa finestra di calciomercato di gennaio.

Per il Genoa quello di Bijlow è un affare... low cost. Quasi con un'assonanza rispetto al nome del portiere, infatti, si tratta di un trasferimento a basso budget per i liguri, che hanno approfittato della scadenza di contratto ormai imminente del contratto con il Feyenoord (il prossimo 30 giugno) per aggiudicarsi il classe '98 a fronte di appena 200mila euro di esborso. Bijlow arriva al Genoa a prezzo di saldo, insomma, e firmerà un accordo fino al termine della stagione, all'interno del quale è inserita però un'opzione di prolungamento triennale, fino al 2029.

Chi è Bijlow, il profilo del nuovo portiere olandese del Genoa. Classe 1998, nato a Rotterdam, è uno dei prodotti del settore giovanile del Feyenoord, unica squadra in cui ha militato fino a oggi. Sono infatti 152 le presenze fra le varie competizioni mentre nella stagione in corso non è mai sceso in campo. Bijlow vanta anche otto gettoni nella Nazionale maggiore fra qualificazioni ai Mondiali del 2022 che si sono svolti in Qatar e semifinale e finale per il terzo e quarto posto (disputata contro l'Italia) della Nations League 2022-2023.