Bijlow ha terminato le visite mediche: manca sempre meno alla firma con il Genoa
Manca sempre meno all'annuncio da parte del Genoa di Justin Bijlow. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere, che aveva iniziato le visite mediche nel tardo pomeriggio, le ha terminate e di conseguenza può virtualmente dirsi già rossoblù. Il Feyenoord riceverà un piccolo indennizzo, con l'estremo difensore che firmerà un contratto con scadenza giugno 2026. I liguri si terranno un'opzione per rinnovare fino al 2029.
In carriera il classe '98 ha vestito solo la maglia della squadra di Rotterdam, con cui ha collezionato 152 gettoni, oltre ai 19 con l'Under 21 e a quelli con le giovanili. Inoltre è sceso in campo 8 volte con l'Olanda, 13 con l'Under 21, una con l'Under 20, 13 con l'Under 19, 13 con l'Under 17, 3 con l'Under 16.
