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Bilancio Milan 2025/26 in rosso di 24 milioni di euro. Ricavi per oltre 460: il comunicato

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 17:26Serie A
29.10.2026 17:26Serie A
Fonti preferite
La società rossonera ha reso noto il risultato del bilancio chiuso il 30 giugno 2026, illustrato oggi all'Assemblea degli Azionisti.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha pubblicato tramite un comunicato ufficiale il risultato economico-finanziario del bilancio d'esercizio relativo alla stagione 2025/26. Per il Diavolo è un bilancio in rosso per 24 milioni di euro.

464,6 milioni di ricavi

Entrando nel dettaglio, si legge nella nota dei rossoneri: "Si è tenuta oggi l'Assemblea degli Azionisti di AC Milan, nel corso della quale sono stati illustrati i risultati del Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso settembre. Il Gruppo chiude l'esercizio 2025/26 con ricavi pari a €464,6 milioni e un risultato netto negativo per circa €24 milioni. La solidità del modello di business sviluppato negli ultimi anni, insieme alla disciplina finanziaria e all'efficienza operativa, ha consentito al Club di assorbire una parte significativa dell'impatto economico dell'assenza dalle competizioni europee. Positivo l'andamento commerciale, con ricavi da sponsorizzazioni superiori a €100 milioni e una media di oltre 72mila spettatori a partita, la più alta della Serie A per il secondo anno consecutivo. Le fondamenta poste negli ultimi anni consentono ora al Club di accelerare una nuova fase di investimenti, sostenuta dall'impegno di lungo periodo di RedBird e dal modello owner-operator, che combina capitali, competenze operative e capacità di execution per accompagnare la crescita e la competitività del Club".

Le parole di Scaroni

Il comunicato del Milan contiene anche alcune dichiarazioni del presidente Paolo Scaroni: “I risultati presentati oggi confermano la solidità del nostro modello di business, anche in una stagione complessa. La leadership di Gerry Cardinale e gli investimenti e le competenze di RedBird sono stati determinanti per la crescita del Club e continueranno a sostenerne il futuro, con la competitività sportiva sempre al centro. La nomina di Massimo Calvelli ad Amministratore Delegato, avvenuta nel corso dell’esercizio, si inserisce in questa direzione. Oggi è anche una giornata importante per il futuro del Milan: dopo anni di attesa, presenteremo finalmente il progetto architettonico del nuovo stadio. Un investimento destinato a trasformare il futuro del Club, dei suoi tifosi, della città di Milano e del calcio italiano”.

La parentesi finale sullo stadio

Si legge, infine, nella nota: "Dopo l'acquisizione dell'area di San Siro nel novembre 2025, la presentazione del progetto architettonico in programma oggi segna un'ulteriore tappa fondamentale nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio. Un progetto strategico, accelerato grazie alla visione e alle competenze di RedBird, destinato a trasformare l'esperienza dei tifosi, generare nuove opportunità di ricavo e rafforzare la capacità del Club di competere ai massimi livelli. Per il secondo anno consecutivo, AC Milan pubblica il proprio Report di Sostenibilità contestualmente al bilancio, proseguendo un percorso consolidato di rendicontazione delle proprie attività in ambito ESG. Il Club è stato il primo club calcistico italiano non quotato ad allineare la pubblicazione dei due documenti, rafforzando il proprio impegno verso trasparenza e responsabilità. Attraverso Fondazione Milan, il Club valorizza il potere del calcio come strumento di cambiamento sociale positivo, promuovendo educazione, inclusione e benessere e creando opportunità per giovani e comunità in Italia e nel mondo".

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