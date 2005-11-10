Genoa, trauma distorsivo alla caviglia senza lesioni per Ellertsson: resta in dubbio per Lecce

Genoa, trauma distorsivo alla caviglia senza lesioni per Ellertsson: resta in dubbio per LecceTMW
Niccolò Righi
Nella bella vittoria per 2-0 ottenuta ieri sera dal Genoa a Marassi contro la Juventus, per Daniele De Rossi non sono arrivate soltanto notizie positive. Prima della fine del primo tempo, infatti, Mikael Egill Ellertsson è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, lasciando il posto al compagno di squadra Mitaj.
Ellertsson, trauma distorsivo senza lesioni
Nella sfortuna per il Genoa di aver perso uno dei suoi calciatori più importanti, la squadra può tirare almeno un sospiro di sollievo dopo il responso degli esami che Ellertsson ha effettuato quest'oggi. Secondo quanto infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, per l'islandese si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ma sono escluse delle lesioni.
La presenza di Ellertsson resta comunque in dubbio per la trasferta al Via del Mare contro il Lecce, match valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie A in programma domenica pomeriggio, 1 novembre, a partire dalle 18:00.