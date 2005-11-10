Ecco il nuovo San Siro: dal 2031 Inter e Milan giocheranno al Generali Stadium

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Ecco il nuovo San Siro: dal 2031 Inter e Milan giocheranno al Generali StadiumTMW
Svelato il nome del futuro stadio che prenderà il posto del Meazza. I due club milanesi esordiranno nel 2031, l’anno prima degli Europei
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Il nuovo stadio di Inter e Milan, che sarà pronto a partire dalla stagione 2031/2032 al posto dell’attuale Giuseppe Meazza, ha già un nome. E, a differenza di quanto auspicato da alcuni, non avrà alcun legame con la storia calcistica dei due club, ma nascerà da un accordo di sponsorizzazione.
Il Generali Stadium
Il nuovo impianto, infatti, si chiamerà Generali Stadium. La compagnia di assicurazioni ha trovato un’intesa con le due società milanesi per i naming rights del nuovo stadio.
Quanto varrà?
Non sono state comunicate cifre relative all’accordo economico, ma, alla luce delle principali intese di questo tipo - e anche delle stime fatte in passato dai club - dovrebbe trattarsi di un accordo da circa 25 milioni di euro.
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