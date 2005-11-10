Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 11 giornate: alla Vis Pesaro il record di ko

Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 11 giornate: alla Vis Pesaro il record di koTMW
Luca Bargellini
Undici giornate di campionato sono più che sufficienti per disegnare il meglio e il peggio dei tre gironi della Serie C 2026/27.
A dominare il quadro dei numeri è lo Spezia, che con 29 punti è la squadra che ne ha conquistati di più ed è anche, insieme al Cittadella, quella con il maggior numero di vittorie: nove. Sul fronte opposto spicca la Vis Pesaro, già arrivata a nove sconfitte. Tra i gol, invece, il Potenza vanta il miglior attacco con 28 reti, mentre ancora il Gugliano è la squadra che ne ha incassate di più, 29. C'è spazio anche per i sei pareggi di Alcione Milano e Forlì, il dato più alto registrato dopo le prime undici giornate.
In testa alla classifica dei bomber c'è infine Sipos, attaccante della Reggiana autore finora di 8 gol.
Di seguito il riepilogo
Maggior numero di punti: Spezia (29)
Maggior numero di vittorie: Cittadella e Spezia (9)
Maggior numero di pareggi: Alcione Milano e Forlì (6)
Maggior numero di sconfitte: Vis Pesaro (9)
Maggior numero di gol segnati: Potenza (28)
Maggior numero di gol subiti: Giugliano (29)
Miglior marcatore: Sipos (Reggiana) e Manconi (Casertana) 8