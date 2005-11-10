Torna Pagliuca in panchina: la squalifica è stata ridotta. La nota di soddisfazione della Carrarese

Lo avevamo anticipato proprio nel primo pomeriggio, ora arriva anche la conferma ufficiale: Guido Pagliuca, già a partire da domenica, tornerà sulla panchina della Carrarese, perché è stato accolto il ricorso del club e la sua squalifica di tre giornate è stata ridotta a due, già scontate nei match contro Palermo e Arezzo.

Di seguito, la nota degli apuani:

"Carrarese calcio 1908 rende noto, con soddisfazione, che la Corte Sportiva di Appello (I sezione) ha accolto integralmente il reclamo presentato dal club in merito alla sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara irrogata, a seguito dei fatti del match Carrarese-Modena dello scorso 17 ottobre, nei confronti del tecnico della prima squadra, Sig. Guido Pagliuca.

A seguito dell' esame delle argomentazioni addotte da parte reclamante in sede di ricorso, l'organismo giudicante ha disposto la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara che sono, in realtà, già state scontate.

Pertanto, mister Guido Pagliuca siederà nuovamente sulla panchina azzurra già domenica 1 novembre, in occasione di Verona-Carrarese, gara valida per la decima giornata di campionato Lega BKT".

Ricordiamo che la società, al netto della vittoria centrata contro la formazione di Galloppa, con una nota ufficiale, aveva da subito espresso contrarietà sull'operato del direttore di gara. E adesso, dalla sua, ha avuto la ragione della Corte Sportiva d'Appello.