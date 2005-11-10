Cambio last minute per il Lecce col Frosinone: Geubbels indisponibile, gioca Paco Esteban
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Simone Bernabei
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Oggi alle 18:28Serie A
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29.10.2026 18:28Serie A
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Cambio di formazione all'ultimo momento per il Lecce di Eusebio Di Francesco contro il Frosinone, gara che inizierà fra pochi minuti.
Il club salentino ha infatti comunicato l'assenza di Geubbels al centro dell'attacco nonostante fosse stato inserito in distinta, col suo posto che sarà preso dallo spagnolo Paco Esteban.
Le formazioni ufficiali di Frosinone-Lecce
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Cichella, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo
LECCE (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Ngom, Maleh, Gallo; Gandelman, Monteiro; Esteban
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