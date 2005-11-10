Salernitana, Vito Di Bari sempre più vicino. Tratta la risoluzione col Casarano
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Luca Bargellini
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Oggi alle 16:04Serie C
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29.10.2026 16:04Serie C
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Si avvicina a grandi falcate la nomina di Vito Di Bari come nuovo tecnico della Salernitana.
Secondo quanto raccolto da LaCasadiC, infatti, l'allenatore pugliese, da poco esonerato dal Casarano dopo averlo portato al ritorno in Serie C nell'estate 2025, è alle prese con la trattativa per la risoluzione del contratto che lo vede ancora legato ai colori rossoblù.
Subito dopo arriverà la firma con la Salernitana come erede di Serse Cosmi.
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