Ravenna, Mandorlini furioso: "Dovevamo farne 6". E cita il ko dell'Arsenal

Una partita dominata per oltre un'ora, una qualificazione che sembrava in cassaforte e un finale trasformato in un incubo. Il Ravenna saluta la Coppa Italia Serie C agli ottavi di finale, sconfitto ai calci di rigore dal Carpi dopo un pirotecnico 3-3 nei tempi regolamentari. Un'eliminazione difficile da digerire per Andrea Mandorlini, che nel post partita non nasconde la propria rabbia per le numerose occasioni sprecate .

Mandorlini: "Dovevamo essere avanti 5-0 o 6-0"

Il tecnico ravennate parte proprio dall'andamento della sfida, sottolineando come la sua squadra abbia avuto tutte le possibilità per archiviare la pratica senza arrivare alla lotteria dei rigori. "Fino al 75' dovevamo essere avanti almeno 5-0 o 6-0 - riporta TuttoC.com -. Ci sono state traverse, occasioni sbagliate, ma questo è il calcio, nel bene e nel male. Quindi faccio i complimenti al Carpi. Noi abbiamo sbagliato tantissimo e alla fine l'abbiamo pagata. Fare la cronaca della partita è semplice: abbiamo creato tantissime occasioni, colpito traverse e sbagliato gol. Nel calcio, e dopo tanti anni che sono dentro questo mondo posso dirlo, a volte succede. Stavolta è successo a noi. È un peccato, ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. La colpa è nostra".

La rimonta del Carpi e il paragone con l'Arsenal

Mandorlini non individua nel calo fisico la ragione principale del ribaltamento della partita. Per l'allenatore, il nodo è soprattutto nella mancata capacità di concretizzare quanto costruito, lasciando in vita un avversario che fino a quel momento aveva faticato a contenere le iniziative giallorosse.

"No, perché prima avremmo dovuto segnare cinque, sei o sette gol. Abbiamo colpito traverse e sbagliato tante occasioni. Fino a quel momento non c'era stato praticamente nulla che lasciasse presagire un finale del genere. Poi nel calcio tutto può cambiare".

Il tecnico richiama anche l'eliminazione dell'Arsenal contro il Fletwood Town in Carabao Cup, citandola come esempio di quanto il calcio possa riservare risultati inattesi. "Il calcio è bello proprio per questo, è lo sport più bello del mondo. Bisogna accettarlo sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male. Oggi dobbiamo accettarlo, ma dobbiamo anche essere consapevoli che avremmo dovuto chiuderla molto prima".

"Buttare via tutto così fa arrabbiare"

L'eliminazione pesa anche perché la Coppa Italia rappresentava un'opportunità importante per il Ravenna. Mandorlini teneva particolarmente alla competizione: "Se guardiamo soltanto il risultato c'è tanta amarezza, ed è inutile girarci attorno perché è un'eliminazione che fa male e che per come è maturata non ci sta assolutamente. Però il calcio è fatto anche di queste serate. Come dicevo prima, l'Arsenal ha perso contro una squadra di quarta serie e noi siamo usciti ai rigori dopo aver creato tantissimo e aver mostrato qualità importanti nel gioco. Buttare via tutto così fa arrabbiare, sembra quasi una serata da matti".