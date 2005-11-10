Avellino, D'Agostino sul nuovo stadio: "Sarà sul modello Juve. Se il Comune vorrà, al via i lavori ad agosto"

Tiene ancora banco, in casa Avellino, la questione legata al nuovo stadio, tema sul quale è tornato a parlare, davanti alle telecamere di Telenostra, il presidente Angelo D'Agostino: "Avevamo preso l'impegno di consegnare il progetto entro il 31 ottobre e lo abbiamo fatto in anticipo - si legge su tuttoavellino.it -. Ora dobbiamo capire come si può articolare con il Comune questa iniziativa che abbiamo anticipato con una Pec ad agosto e ufficializzato oggi, attraverso l'iter che ci porterà alla costruzione del nuovo stadio, se il Comune vorrà. La legge prevede la quota di maggioranza in favore del privato, faremo 51% e 49% al Comune, attraverso un partenariato".

Il progetto prevede uno stadio di oltre 21.000 posti, ma anche un ambiente fruibili molto oltre il singolo episodio legato al calcio: "La costruzione di un asilo nido è legato al fatto di poter far vivere lo stadio sette giorni su sette, non solo durante il match, e ci saranno comunque ristorante, bar, un centro medico".

La questione sembra concreta - per la famiglia D'Agostino lo è in realtà da molto tempo - tanto, che il presidente aggiunge: "Parliamo di qualcosa di simile allo stadio della Juventus: uno stadio in cui fare tanto, in cui disputare campionati importanti. E darebbe un valore aggiunto alla città di Avellino e al club stesso. La data dell'inizio dei lavori? Agosto 2027, lo confermiamo. Entro 90 giorni si chiuderebbe la conferenza dei servizi, senza avere bisogno di procedere con la Regione. Concluderebbe l'iter e in pochi giorni presenteremmo il progetto esecutivo".