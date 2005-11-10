Torna Empoli Training Special, percorso per bimbe e bimbi con disabilità. Caputo ospite speciale

Non solo calcio e rettangolo verde, ma anche molto altro. L'Empoli è nuovamente sceso in campo per il sociale, perché è partito quest'oggi l'Empoli Training Special, il percorso dedicato a bambine e bambini con disabilità, che si svolge al Monteboro Training. Una stagione all’insegna di gioco, divertimento e inclusione promossa dal club, che come "special guest" ha visto Francesco 'Ciccio' Caputo.

Di seguito, la nota della società:

"Il Monteboro Training Center ha ospitato il primo allenamento di Empoli Training Special, dando ufficialmente il via a una nuova stagione del progetto dedicato a bambine e bambini con disabilità. Un pomeriggio all’insegna del gioco, del divertimento e della condivisione, nel quale il calcio si è confermato uno strumento di incontro e crescita, in un ambiente accogliente e inclusivo dove ogni partecipante può vivere lo sport da protagonista.

L’iniziativa, promossa da Empoli Football Club attraverso Empoli For Charity, nasce con l’obiettivo di garantire continuità educativa, sportiva e relazionale, offrendo ai ragazzi e alle ragazze un’occasione per stare insieme, sperimentare e sviluppare le proprie capacità. Gli allenamenti, seguiti da figure professionali qualificate, in grado di garantire attenzione, competenza e supporto costante, alternano esercitazioni tecniche, giochi e momenti ludici, con particolare attenzione al benessere, all’autonomia e alla crescita personale di ciascun partecipante. Alla prima seduta ha preso parte anche Francesco Caputo, ex calciatore azzurro oggi collaboratore tecnico del settore giovanile, che si è intrattenuto con i ragazzi mettendosi a loro disposizione.

Le attività proseguiranno ogni lunedì, dalle 15.00 alle 17.00, al Monteboro Training Center, dando continuità a un progetto che mette al centro le persone e il valore dello stare insieme. È ancora possibile iscriversi all’Empoli Training Special attraverso la sezione dedicata al progetto sul sito ufficiale del club azzurro (https://www.empolifc.it/Empoli-Training-Special), compilando il form e prendendo visione di tutta la documentazione necessaria.

Con Empoli Training Special, il Club rinnova il proprio impegno nella costruzione di percorsi inclusivi e duraturi, confermando la propria visione del calcio come strumento educativo, sociale e umano, capace di abbattere barriere e creare opportunità per tutti".