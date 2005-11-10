Modena, lesione alla giunzione miotendinea del bicipite femorale per Zampano
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Luca Bargellini
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29.10.2026 16:19Serie B
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© foto di Federico Serra
Continua a piovere sul bagnato in casa Modena. Dopo il brutto ko occorso a Giuseppe Caso, arrivano novità in merito alle condizioni di Francesco Zampano.
"Francesco Zampano - si legge nel report medico appena diffuso dal club emiliano -, infortunatosi martedì sera durante il match contro il Vicenza, è stato sottoposto nella giornata di oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato la lesione di I-II grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. L’esterno gialloblù ha iniziato da subito il suo percorso riabilitativo".
Uno stop, quello rimediato dall'ex Venezia, che potrebbe vederlo rimanere lontano dai campi di gioco per circa quattro settimane.
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