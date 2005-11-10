Frosinone, Castagnini su Calò: "Sta dimostrando di reggere la Serie A"
autore
Giuseppe Lenoci
Giuseppe Lenoci
Oggi alle 18:30Serie A
autore Giuseppe Lenoci
29.10.2026 18:30Serie A
TUTTOmercatoWEB
Prima della gara tra Frosinone e Lecce, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il Direttore Renzo Castagnini per commentare il match in programma: "Noi dobbiamo essere concentrati per forza, altrimenti diventa un problema. Il gruppo è formato da ragazzi giovani ma sono maturi e mostrano una grande serietà. Devo essere sincero: quando mi è stata chiesta una valutazione sui giocatori che potessero giocare in Serie A, ne avevo messi 8.
Su Calò mi ero preso una riserva perché anche io non pensavo che a 29 anni potesse essere così importante: lo abbiamo riscattato, è un ragazzo che si allena bene e negli anni precedenti non faceva 12 km a partita. Con le qualità che ha, sta reggendo il massimo campionato italiano al meglio".
Altre notizie Serie A
Oggi
18:44 Serie A
Manna svela: "Volevamo Gila al Napoli prima di Badiashile, ma il Milan è stato veloce"
18:37 Serie ATMW
TMWGenoa, trauma distorsivo alla caviglia senza lesioni per Ellertsson: resta in dubbio per Lecce
18:33 Serie ATMW
TMWGalliani o Malagò? No, il futuro della Federcalcio è nelle mani di Abete: ecco perché
18:28 Serie A
Cambio last minute per il Lecce col Frosinone: Geubbels indisponibile, gioca Paco Esteban
18:26 Serie ATMW
TMWTorino, dubbio Cacciamani per Frosinone: problema alla spalla, verrà valutato in queste ore
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi