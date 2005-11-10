Frosinone, Castagnini su Calò: "Sta dimostrando di reggere la Serie A"

Prima della gara tra Frosinone e Lecce, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il Direttore Renzo Castagnini per commentare il match in programma: "Noi dobbiamo essere concentrati per forza, altrimenti diventa un problema. Il gruppo è formato da ragazzi giovani ma sono maturi e mostrano una grande serietà. Devo essere sincero: quando mi è stata chiesta una valutazione sui giocatori che potessero giocare in Serie A, ne avevo messi 8.

Su Calò mi ero preso una riserva perché anche io non pensavo che a 29 anni potesse essere così importante: lo abbiamo riscattato, è un ragazzo che si allena bene e negli anni precedenti non faceva 12 km a partita. Con le qualità che ha, sta reggendo il massimo campionato italiano al meglio".