Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
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Luca Bargellini
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Oggi alle 16:34Calcio femminile
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29.10.2026 16:34Calcio femminile
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Parma Calcio 1913 comunica che, a seguito di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato nel corso della partita Parma-Fiorentina, la calciatrice Manon Uffren è stata sottoposta ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore.
La calciatrice ha già iniziato le cure necessarie e, nei prossimi giorni, sarà sottoposta a ulteriori valutazioni specialistiche.
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