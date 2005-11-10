Pugno ad un avversario dopo i rigori: il Primavera del Torino Luongo fermato per un mese e mezzo

La rissa che ha concluso la sfida tra Bari e Torino Primavera nell'ultimo turno di Coppa Italia ha portato a pesanti conseguenze nelle scelte del Giudice Sportivo. Il talentuoso Andrea Luongo, centrocampista del Torino, è stato punito con una lunghissima squalifica che scadrà addirittura il 7 dicembre. Il motivo della pesante sanzione è stato: “per avere, al termine della gara, dopo l’esecuzione dei tiri di rigore, raggiunto e affrontato un calciatore della squadra avversaria colpendolo con un pugno al volto; ricevuto a sua volta dal calciatore avversario un pugno al volto che lo faceva cadere, continuava da terra a strattonarlo e colpirlo fino all’intervento di calciatori e dirigenti di entrambe le società che si adoperavano per separare i due calciatori”.

Trattamento simile per l’avversario Gaetano Leone, squalificato fino al 30 novembre "per avere, al termine della gara, dopo l'esecuzione dei tiri di rigore, in reazione ad un pugno al volto subito da un calciatore della squadra avversaria, colpito a sua volta con un pugno al volto tale calciatore; una volta caduto in terra in conseguenza del pugno subito, continuava a strattonare e colpire il calciatore avversario fino all'intervento di calciatori e dirigenti di entrambe le società che si adoperavano per separare i due calciatori".