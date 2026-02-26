Bocci sul Corriere della Sera: "La meravigliosa Atalanta di Palladino ha i geni gasperiniani"

Alessandro Bocci, opinionista del Corriere della Sera, scrive della nottata di Champions dopo l'impresa Atalanta e l'eliminazione della Juve: "La meravigliosa Atalanta di Palladino, che ha conservato i geni gasperiniani, ha reso meno amara la Champions dell’Italia. Cento minuti di puro godimento: calcio ricco, intenso con dentro il furore e la convinzione di potercela fare. La Dea ha messo sotto il Borussia Dortmund sin dalla prima azione, ha segnato un gol dopo appena 5 minuti e ha pareggiato il 2-0 dell’andata prima dell’intervallo anche se poi, per festeggiare, è stata costretta a aspettare il novantottesimo. Ma così è anche più bello: sofferenza e gioia. Palladino nelle grandi partite si esalta: all’esordio in serie A con il Monza aveva battuto la Juventus.

E a Firenze, dentro il Franchi, ha messo in fila le milanesi e le romane, oltre alla stessa Juve. Grazie a lui e ai suoi discepoli abbiamo scacciato l’incubo di non essere rappresentati nell’esclusivo club delle migliori sedici d’Europa".