Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."

Dopo l'intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Emanuele Troise, tecnico del Lumezzane, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche al quotidiano Tuttosport.

Questo lo stralcio più interessante dedicato al suo futuro, in quanto sotto contratto con il club lombardo fino al termine della stagione:

"L’anno scorso avevo due anni di contratto ad Arezzo nell’ottica di progettualità, poi non è andata così. Non dipende dalla durata dei contratti: puoi essere in scadenza e costruire qualcosa di importante oppure avere un accordo lungo e non avere il tempo di realizzarlo. Io sono riconoscente al Lumezzane per l’opportunità che mi ha dato: mi lascia lavorare e ha una impostazione in cui credo molto. Abbiamo tempo per ragionare su quello che potrà essere un futuro insieme, ci sono ancora tante partite e tanti fattori da analizzare, da parte di tutti. Sento il sostegno del direttore Pesce, di un dirigente come Mantovani e del presidente Caracciolo. In un club c’è bisogno di formazione e di rispetto dei ruoli. E qui ho trovato la situazione ideale".

Troise (47) dal suo arrivo sulla panchina del Lumezzane ha racconto 10 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, per un totale di 39 punti e una media punti per partita che si attesta su 1.63. Con il suo contributo la compagine della provincia di Brescia è passata dalla zona playout a quella per la partecipazione ai playoff promozione del Girone A di Serie C.