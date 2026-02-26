Capolavoro Palladino: poker al BVB senza De Ketelaere, Raspadori (e Lookman...)

Ha ragione Raffaele Palladino quando dice che quella di ieri è una serata che resterà nella storia dell'Atalanta. Nel pre-partita i tifosi in curva - come buon auspicio - hanno ricordato la doppietta realizzata nel 2018 da Josip Ilicic contro il BVB che permise alla Dea di vincere 3-2. Ma otto anni più tardi i nerazzurri hanno fatto ancora meglio, molto meglio. Un 4-1 strappato sul finire dei tempi regolamentari per ribaltare il 2-0 del Westfalenstadion di una settimana fa e staccare il pass per gli ottavi di finale contro una tra Arsenal e Bayern Monaco. L'unica squadra italiana ancora in corsa nella massima competizione europea.

Il risultato finale è stato di quelli epici, ma ancor più esaltante è stato il come. In che modo, con che uomini l'Atalanta è riuscita a battere 4-1 il Borussia Dortmund. Già, perché Raffaele Palladino s'è presentato al cospetto della seconda forza della Bundesliga con un attacco largamente spuntato. Senza quell'Ademola Lookman che ha fatto eccome la differenza nella prima parte di stagione (e sta continuando a farla con l'Atletico Madrid...) e senza due infortunati che in circostanze ideali sarebbero stati entrambi titolari: Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori.

E' così che ieri sera alla New Balance Arena alle spalle di Gianluca Scamacca hanno giocato Nicola Zalweski e Lazar Samardzic. Due calciatori che con Palladino si stanno trasformando a tutti gli effetti in mezze punte di spada e di fioretto. Due giocatori con caratteristiche e attitudini molto diverse da loro che però insieme stanno dando eccome dimostrazione di poter essere efficaci a supporto del centravanti. L'esterno italo-polacco ha più volte sfiorato il gol, il numero 10 ha realizzato il rigore del definitivo 4-1 con una esecuzione perfetta. In generale tante cose positive per due protagonisti del match contro il BVB rinfrancati dall'arrivo di Raffaele Palladino, loro come tanti altri dei giocatori presenti nella rosa nerazzurra.