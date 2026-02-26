Stoccata alla Juve? Manolas posta Roma-Barcellona 3-0: "Certe imprese solo per Gladiatori"

Bastano poche parole, e un’immagine carica di significato, per riaprire un capitolo che a Roma non si è mai davvero chiuso. Kostas Manolas, ex difensore giallorosso, ha condiviso su Instagram una foto simbolica dello Stadio Olimpico accompagnandola da una frase destinata a far rumore: “Certe imprese sono solo per Gladiatori”.

Il riferimento è immediato. Manolas fu l’autore del gol del 3-0 contro il Barcellona, rete che completò una delle rimonte più incredibili nella storia della Champions League e regalò alla Roma di Eusebio Di Francesco l’accesso alle semifinali . Una serata entrata nell’immaginario collettivo del calcio europeo.

Il tempismo del post non è passato inosservato. Il messaggio è arrivato il giorno dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions, maturata nonostante il tentativo di rimonta nei tempi regolamentari e l’inferiorità numerica per l’espulsione di Kelly. I bianconeri hanno vinto 3-2 al ritorno, ma il pesante 5-2 dell’andata ha premiato il Galatasaray con un complessivo 7-5.

Una semplice citazione, senza aggiunte o spiegazioni. Eppure sufficiente per molti tifosi per leggerci una frecciata e, soprattutto, per tornare con la memoria a quella notte irripetibile in cui l’Olimpico fu davvero un’arena.