Felipe: "Udinese, vanno fatto valutazioni sui singoli. Ma può comunque vincere con tutti"

L’ex difensore dell'Udinese Felipe dal Bello analizza il momento no dei bianconeri reduci da tre stop ai microfoni del Messaggero Veneto, esprimendo preoccupazione per quanto visto in campo: "Il rigore commesso da Karlstrom per me evidenzia le difficoltà che sta avendo questo giocatore che anche a Lecce aveva purtroppo commesso un errore fatale. Quando certe situazioni si ripetono credo che si possano fare delle valutazioni su alcuni singoli".

Il centrale, che ha giocato anche con la maglia della Fiorentina, ha detto la sua anche in vista della prossima gara di campionato: "Resto convinto che l’Udinese può vincere contro tutti, quindi pure con la Viola e anche non avendo Solet e forse ancora Davis. Ma è doveroso porre rimedio alle lacune in fase difensiva, dove adesso vedo andare in difficoltà anche gli esterni".