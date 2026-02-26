L'Atalanta fa l'impresa con il Borussia e Palladino cita Vasco Rossi: "Liberi di sognare"

"Liberi di sognare". All'indomani della storica rimonta con cui l'Atalanta ha eliminato il Borussia Dortmund dai playoff di Champions League ed è approdata agli ottavi, il tecnico dei bergamaschi Raffaele Palladino sceglie di affidare ai social un verso della nota canzone di Vasco Rossi 'I Soliti' per commentare il 4-1 con cui la sua squadra si è imposta alla New Balance Arena contro i tedeschi.

Un successo che nelle scorse ore era stato commentato così dall'amministratore delegato del club Luca Percassi: "Questa sera io penso che sia stata giocata la partita perfetta, una partita straordinaria, quindi faccio un grandissimo complimento al mister, ai ragazzi e a tutto il pubblico, che anche stasera è stato veramente straordinario dal primo minuto all’ultimo. Fin dal primo momento, dopo la partita di andata, quando siamo rientrati in albergo, il mister e il direttore avevano la convinzione di non essere riusciti a esprimere la migliore Atalanta a Dortmund. Erano convinti di poter trovare la chiave giusta e devo dire che il mister ci ha sempre creduto".

Percassi ha anche espresso grandi parole per Palladino: "Nonostante i pochi giorni e le poche ore a disposizione è riuscito a toccare le corde giuste. Questo è veramente un allenatore predestinato, per le sue qualità e per le sue visioni, e per tutto il calcio italiano è un piacere vederlo lavorare a questi livelli. La prossima partita sarà contro una delle due squadre che sono prime in classifica nei rispettivi campionati. Con il Bayern non abbiamo mai giocato, con l’Arsenal abbiamo giocato in casa l’anno scorso, ma non abbiamo mai giocato a Londra. Per tutto il popolo bergamasco e per chi vuole bene all’Atalanta sarà comunque qualcosa di straordinario e penso che ci renderemo conto della vittoria di stasera man mano che passeranno le ore".