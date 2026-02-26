Stagione finita per Addai, il Como lo consola sui social: "Torna più forte Jayden"

"Torna più forte, Jayden". All'indomani del bruttissimo infortunio che ha fatto terminare in anticipo la stagione di Addai, il Como prova a dare un po' di forza al proprio calciatore consolandolo con un posto pubblicato sui social. L'esterno olandese classe 2005 ha infatti riportato una lesione al tendine d'Achille che lo riporterà in campo soltanto nella stagione 2026/27.

Come infatti vi raccontavamo ieri (QUI la news), si parla di uno stop di almeno sette mesi nel migliore dei casi, che potrebbero addirittura diventare dieci. Una bella tegola per Cesc Fabregas, che dunque dovrà ridisegnare la squadra in vista del rush finale di stagione. Acquistato la scorsa estate dell'AZ Alkmaar, in Serie A Addai ha siglato finora tre gol in dodici partite.

Questo il comunicato del Como

"La società Como 1907 comunica che, nel corso della seduta di allenamento odierna, il calciatore Jayden Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico".