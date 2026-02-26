Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Esclusiva TMW

Palermo, Ceccaroni: "Da Chiavari è iniziato un altro campionato. Abbiamo un sogno da realizzare"

© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 08:04
Luca Bargellini

La miglior difesa come punto di partenza per inseguire la Serie A. Il Palermo di Filippo Inzaghi vola sulle ali dell’entusiasmo e dei numeri: secondo 3-0 consecutivo, quinto clean sheet nelle ultime sette gare e quattordici risultati utili di fila. Tra i protagonisti della cavalcata rosanero c’è Pietro Ceccaroni, leader della retroguardia e uomo chiave nello scacchiere siciliano. Venticinque presenze su ventisei, tre gol e due assist per un centrale che abbina solidità ed esperienza. In esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, Ceccaroni analizza il momento del Palermo, la corsa promozione e il rush finale di Serie B.

Secondo 3-0 di fila, quinto clean sheet nelle ultime sette gare. La sensazione è che in Italia, oggi come trent'anni fa, la base per ogni successo sia la difesa. Al di là dei grandi attaccanti, è la retroguardia il punto forte del Palermo?
"Il punto forte del Palermo è certamente l’unione di un gruppo forte guidato da un allenatore vincente come mister Inzaghi. La solidità difensiva è sempre una base importante ma non riguarda solo noi centrali, il merito è di tutti, dagli attaccanti fino a Jesse Joronen che sta disputando un campionato straordinario. Anche il recente rendimento offensivo è stato spettacolare con 15 gol realizzati nelle ultime 5 gare. Ci prepariamo ad un rush finale molto agguerrito contro avversarie che non mollano neanche di un centimetro ma noi daremo tutto per realizzare il nostro sogno".

Venticinque presenze su 26 gare di campionato. Con anche tre gol e due assist. Non male per un difensore centrale È questa la sua miglior stagione in carriera?
"C’è ancora più di un quarto di campionato da disputare, quindi c’è ancora tempo per migliorare anche i record personali. Sono ovviamente soddisfatto del mio rendimento in questa parte di stagione ma oggi ciò che conta più di ogni altra cosa è l’obiettivo di squadra. Sicuramente sono molto felice di aver dedicato i primi gol alla mia bimba Allegra, questo è un ricordo che porterò sempre con me. Così come il gol realizzato nel recupero a Genova sotto il diluvio, ho provato una gioia immensa che non dimenticherò mai".

Qual è stato, invece, il momento più duro della stagione finora?
"Abbiamo avuto solo un momento di difficoltà nelle due settimane tra la gara di Catanzaro e quella di Castellammare di Stabia. Il gruppo ha reagito con forza e maturità, riuscendo a mettere in pratica le idee di calcio e la mentalità di mister Inzaghi, e da Chiavari in poi è iniziato un altro campionato. Siamo cresciuti partita dopo partita e i risultati lo dimostrano".

Quattordici risultati utili consecutivi e soli tre punti dalle posizioni che valgono la promozione diretta. Senza quell'avvio a rilento, probabilmente, sareste a ridosso del Venezia? Qualche rimpianto?
"Non penso sia stato un avvio a rilento, dopo 8 giornate eravamo secondi in classifica a 16 punti e ancora imbattuti. Ad ogni modo quelle tre sconfitte subite in due settimane ci hanno dato una grande scossa, adesso siamo pronti ad affrontare il finale di campionato con la totale consapevolezza della nostra forza a partire dalla partita di domenica a Pescara, la più insidiosa di tutte. A questo punto del campionato i punti in classifica non rispecchiano più il reale valore delle singole squadre in corsa per il proprio obiettivo e a far la differenza è soprattutto la mentalità".

Da senatore e calciatore esperto si trasformi, almeno un attimo, in talent scout. C'è un giovane, fra quelli che ha avuto modo di vedere aggregati alla Prima Squadra rosanero, che l'ha colpita? Uno che le ha fatto pensare... "Niente male il ragazzino!"?
"Non faccio nomi altrimenti si montano la testa. Scherzi a parte, ci sono diversi ragazzi interessanti che si sono allenati con noi. Per emergere da giovani bisogna avere personalità ma anche voglia di imparare e tanto rispetto per chi vuole aiutarti a diventare un uomo ancor prima che un calciatore".

Nel corso dei mesi non sono mancate le polemiche in merito alle direzioni arbitrali. Tema che vi accomuna sia alla Serie A che alla Serie C. Che idea si è fatto?
"Noi calciatori, a prescindere dalla categoria, abbiamo il dovere di non alimentare questo genere di polemiche. Ad ogni modo credo che il potenziamento della tecnologia, ad esempio l’incremento delle telecamere, possa sicuramente essere d’aiuto per tutti".

In questa Serie B ci sono anche altre società a cui è legato professionalmente: Venezia, Padova e Spezia. Quest'ultima, nella quale ha vissuto anche il percorso nelle giovanili, sta vivendo un momento molto particolare. Crede che riuscirà a centrare la salvezza?
"Ho legami importanti con queste piazze e allo Spezia sono cresciuto anche come uomo. La corsa per la salvezza è sempre dura, ma quando hai un ambiente compatto e un gruppo che crede nell’obiettivo bisogna lottare fino alla fine, mi auguro riescano a raggiungere il traguardo".

© Riproduzione riservata
