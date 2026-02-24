Bodo/Glimt, Hauge: "Serata fantastica, questo percorso ci rende molto orgogliosi"
Jens Petter Hauge, numero 10 del Bodo/Glimt, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara di Champions League vinta 2-1 contro l'Inter: "Per noi sono state due partite incredibili, sapevamo che sarebbero state dure contro una squadra fantastica. Ora sono molto contento, abbiamo molta fiducia nel progetto e lo stiamo dimostrando anche in Champions League. Siamo una squadra composta da tanti giocatori locali, questo percorso ci rende molto orgogliosi. Lavoriamo tanto l'uno per l'altro, è stata una serata fantastica".
