Live TMW Bodo Glimt, Hauge: "Bello tornare a San Siro, dovremo fare ancora meglio dell'andata"

Il Bodo Glimt domani sera a Milano cerca il passaggio del turno dopo il successo per 3-1 nella gara d’andata contro l’Inter. Jans Petter Hauge, autore del secondo gol norvegese all’Asmpyra Stadium interviene nella conferenza stampa pre partita insieme all’allenatore Kjetil Knutsen.

Segui la diretta su Tuttomercatoweb.com

Com'è tornare a San Siro?

"Bello, stadio particolare e città speciale. Milano è speciale per chi segue il calcio, speriamo di fare una partita epocale".

Cosa serve per passare?

"Dobbiamo giocare ancora meglio della partita di Bodo, abbiamo analizzato la gara per migliorare".

Chivu ha parlato delle difficoltà del campo, cosa ne pensi?

"Fortunatamente non erano abituati al campo sintetico, ma gli infortuni ci sono in ogni terreno di gioco".

Vi sentite underdog?

"Loro hanno pressione e cercheremo di trarre un vantaggio ma abbiamo anche noi pressione".

Sei stato un giocatore del Milan, ti fa effetto?

"C'è rivalità estrema è vero, sarà una gara interessante, tanti tifosi saranno interisti. Chi non va allo stadio tiferà Bodo Glimt".

Avete avuto un grande sviluppo, ci limiti?

"Abbiamo fatto passi enormi ma possiamo migliorare ancora sportivamente, bisogna anche ricordare però anche il percorso fatto".

Che effetto fa essere guardati dai top club?

"Bello, ci siamo messi nella condizione di poter battere tutti, è bello".

San Siro metter pressione?

"Sarà una partita dura, l'Inter farà il possibile per vincere, faranno grande pressione da subito. Noi però siamo esperti. Il pressing però non ci sarà sempre".

Qualche tuo ex compagno del Milan ti ha scritto?

"Sono in contatto con tanti miei vecchi colleghi del Milan, sono buoni amici ed erano contento quando ho segnato contro l'Inter. Significa tanto per tanti milanisti".

Ti fermi mai a pensare a quanto avete fatto?

"Contro l'Atletico è stato un orgoglio sicuramente ma le cose vanno nel calcio vanno velocemente".

Termina la conferenza stampa