Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Hauge si regala un record a Milano: è il miglior norvegese in Champions con un club del suo paese

Hauge si regala un record a Milano: è il miglior norvegese in Champions con un club del suo paeseTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
ieri alle 23:01Calcio estero
Tommaso Maschio

Con le due reti segnate contro l’Inter, una all’andata e una al ritorno, nello spareggio di Champions League l’attaccante Jens Petter Hauge è diventato il calciatore norvegese che ha segnato più reti in una stagione della massima competizione europea vestendo la maglia di un club norvegese: ovvero il Bodo/Glimt. L’ex meteora del Milan infatti è salito a quota sei reti in questa stagione di Champions League. La curiosità è che queste reti sono arrivate tutte contro quattro big: Tottenham e Inter, contro cui ha messo a segno due reti, Borussia Dortmund e Manchester City.

Per Hauge però non è finita qui. Con la qualificazione agli ottavi di finale staccata questa sera battendo l'Inter per 2-1 a San Siro, dopo il 3-1 dell'andata in Norvegia, infatti il classe '99 avrà altre due sfide per migliorarsi ulteriormente.

Articoli correlati
Hague pigliatutto: è stato premiato come 'Player of the Match' di Inter-Bodo/Glimt... Hague pigliatutto: è stato premiato come 'Player of the Match' di Inter-Bodo/Glimt
Bodo/Glimt, Hauge: "Serata fantastica, questo percorso ci rende molto orgogliosi"... Bodo/Glimt, Hauge: "Serata fantastica, questo percorso ci rende molto orgogliosi"
Bodo Glimt, Hauge: "Bello tornare a San Siro, dovremo fare ancora meglio dell'andata"... Bodo Glimt, Hauge: "Bello tornare a San Siro, dovremo fare ancora meglio dell'andata"
Altre notizie Calcio estero
Atletico Madrid, Sorloth: "Sto benissimo in questo momento. Giocato un'ottima partita"... Atletico Madrid, Sorloth: "Sto benissimo in questo momento. Giocato un'ottima partita"
Monaco, la ricetta di Pocognoli: "Ambiziosi e ponderati nel nostro approccio alla... Monaco, la ricetta di Pocognoli: "Ambiziosi e ponderati nel nostro approccio alla gara"
Atletico, Simeone su Griezmann: "Spero che scelga ciò che ritiene meglio e ciò che... Atletico, Simeone su Griezmann: "Spero che scelga ciò che ritiene meglio e ciò che desidera"
Chiamatela “Champions Premier League”. Sei squadre inglesi su sei agli ottavi di... Chiamatela “Champions Premier League”. Sei squadre inglesi su sei agli ottavi di finale
Hauge si regala un record a Milano: è il miglior norvegese in Champions con un club... Hauge si regala un record a Milano: è il miglior norvegese in Champions con un club del suo paese
Real, allarme per Arbeloa. Dalla Francia: Mbappé verso il forfait per la gara contro... Real, allarme per Arbeloa. Dalla Francia: Mbappé verso il forfait per la gara contro il Benfica
Il Bayer resiste e passa agli ottavi di Champions League: finisce 0-0 con l'Olympiacos... Il Bayer resiste e passa agli ottavi di Champions League: finisce 0-0 con l'Olympiacos
Newcastle agli ottavi di Champions: primo gol per Tonali! Ora sfida a Barcellona... Newcastle agli ottavi di Champions: primo gol per Tonali! Ora sfida a Barcellona o Chelsea
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter, Chivu: "C'è amarezza, i ragazzi hanno dato il meglio. Complimenti al Bodo"
2 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
3 Bodo agli ottavi, Knutsen critico: "Continuavamo a perdere palla, spaventati nel primo tempo"
4 Inter, Luis Henrique: "Fatto di tutto per fare gol. Adesso pensiamo al campionato"
5 Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking UEFA aggiornato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking UEFA aggiornato
Immagine top news n.1 Inter fuori dalla Champions, cosa c’entra il 5-0 e perché è una pessima notizia per chi insegue in A
Immagine top news n.2 Inter-Bodo/Glimt 1-2, le pagelle: Akanji imperdonabile, Hauge purga da milanista. Ma Thuram?
Immagine top news n.3 Debacle Inter in Champions League: crolla 1-2 a San Siro, eliminata dal Bodo/Glimt
Immagine top news n.4 Inter, Marotta: "Simeone? Fake news, Chivu sta dimostrando di essere all'altezza"
Immagine top news n.5 Galatasaray, Osimhen apre: "Sarebbe un privilegio giocare nella Juventus"
Immagine top news n.6 Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Immagine top news n.7 Milan-Parma, regolare lo 0-1. Tommasi: "Valenti è fermo, Troilo ruba il tempo a Bartesaghi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.3 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A e la lotta salvezza vista dagli opinionisti di TMW Radio
Immagine news Altre Notizie n.2 Apolloni: "Cremonese in difficoltà. Parma, ecco in cosa è stato bravo Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Sabato: "Inter, devi sfiancare fisicamente il Bodo. Thuram deve giocare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bodo/Glimt, Knutsen: "Chivu uomo fantastico. Campo? Ci siamo allenati anche sull'erba naturale"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Chivu: "Il Bodo/Glimt ha più energie, ma non è una scusa. Hanno dimostrato superiorità"
Immagine news Serie A n.3 Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking UEFA aggiornato
Immagine news Serie A n.4 Bodo agli ottavi, Knutsen critico: "Continuavamo a perdere palla, spaventati nel primo tempo"
Immagine news Serie A n.5 Hague pigliatutto: è stato premiato come 'Player of the Match' di Inter-Bodo/Glimt
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu: "C'è amarezza, i ragazzi hanno dato il meglio. Complimenti al Bodo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani su Corona: "Avrebbe fatto bene a fare come Desplanches"
Immagine news Serie B n.2 Terza trasferta di fila vietata: anche a Pescara il Palermo non avrà i suoi tifosi al seguito
Immagine news Serie B n.3 Tredici reti al passivo nelle ultime cinque. Per Klinsmann il Mondiale rischia di allontanarsi
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Okoro senza paura: "Derby con l'Avellino? Queste partite si devono vincere"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
Immagine news Serie B n.6 Disavventura per il nuovo portiere del Pescara Brondbo: è arrivato senza bagaglio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Union Brescia sulla chiusura della Curva Nord: "Il razzismo non appartiene allo sport"
Immagine news Serie C n.2 Il giardino dei nonni e la sfida al Trabzonspor. Zanchetta dell'Inter U23 si racconta
Immagine news Serie C n.3 Sabatini regista dell'arrivo di Cosmi a Salerno. Faggiano non saldo e spunta un erede
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Bifulco: “Stagione importante. La vittoria contro la Juve pesa nella testa”
Immagine news Serie C n.5 Troise: “Lumezzane, è scattata subito la scintilla. Ferro? Ha capacità superiori alla media"
Immagine news Serie C n.6 Malotti: "Cosmi in C dopo 25 anni? Fare l’allenatore è come andare in bicicletta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.2 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV