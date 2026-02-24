Hauge si regala un record a Milano: è il miglior norvegese in Champions con un club del suo paese

Con le due reti segnate contro l’Inter, una all’andata e una al ritorno, nello spareggio di Champions League l’attaccante Jens Petter Hauge è diventato il calciatore norvegese che ha segnato più reti in una stagione della massima competizione europea vestendo la maglia di un club norvegese: ovvero il Bodo/Glimt. L’ex meteora del Milan infatti è salito a quota sei reti in questa stagione di Champions League. La curiosità è che queste reti sono arrivate tutte contro quattro big: Tottenham e Inter, contro cui ha messo a segno due reti, Borussia Dortmund e Manchester City.

Per Hauge però non è finita qui. Con la qualificazione agli ottavi di finale staccata questa sera battendo l'Inter per 2-1 a San Siro, dopo il 3-1 dell'andata in Norvegia, infatti il classe '99 avrà altre due sfide per migliorarsi ulteriormente.