Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 febbraio

Yvonne Alessandro
Oggi alle 01:00
Yvonne Alessandro
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, A UN PASSO IL RINNOVO DI MCKENNIE. PER VLAHOVIC DISCORSO A PARTE. MARIO GILA FA GOLA ALLE MILANESI, PERICOLOSAMENTE IN SCADENZA ALLA LAZIO TRA UN ANNO. PERIN PUO' LASCIARE IN ESTATE, DI GREGORIO RISCHIA IL POSTO CON LA VALUTAZIONE DI NUOVI PROFILI TRA I PALI. ALEKSANDAR STANKOVIC PARLA DEL SUO FUTURO, INTRECCIATO TRA BRUGGE ED INTER.

Weston McKennie è vicinissimo a firmare il rinnovo con i bianconeri fino al 2030. Gli ultimi contatti tra le parti sono stati molto positivi e la volontà da parte del tuttofare statunitense è di restare a Torino e ha fatto la differenza. Andrà a guadagnare circa i 4 milioni di euro annui. Luciano Spalletti punta fortemente sul 27enne, impiegato praticamente in ogni zona del campo dove si sono presentate mancanze per infortunio o lacune. Anche dalla MLS erano arrivati interessamenti, ma alla fine ha prevalso la posizione del giocatore.

Per Dusan Vlahovic si tratta di un discorso a parte. Anche l'attaccante serbo è in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno, fuori per infortunio e al momento non ci sono sviluppi riguardo il suo futuro. Tra DV9 e il club bianconero non è mai stato raggiunto un accordo per optare per la permanenza, ma gran parte della situazione verrà decisa dalle richieste salariali dell'ex Fiorentina e dall'offerta che arriverà a fare la stessa società al centravanti. Sulla stessa lunghezza d'onda del rinnovo con ingaggio ritoccato di Yildiz, Vlahovic potrebbe raggiungere un punto d'incontro con i vertici bianconeri, ma il suo destino verrà scritto anche dagli altri club. E dalle offerte che si ritroverà sul tavolo per partire, tra Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e pure il Milan di Max Allegri.

La Lazio valuta e analizza la situazione di Mario Gila. Il difensore spagnolo è legato al club biancoceleste da un contratto con validità fino al 2027, ma il patron Lotito non ha mai avanzato offerte valide per convincerlo a rimanere. Per questa ragione non è da scartare l'ipotesi, sempre più concreta, di un addio a giugno per evitare di perderlo nell'arco di 12 mesi a seguire a costo zero. Vale ricordare anche il 50% dell'eventuale cessione spetti per accordi pregressi al Real Madrid, da cui Gila arrivò alla Lazio. Di contatti con l'entourage del giocatore finora non ce ne sono stati, ma inevitabilmente un aggiornamento a breve ci sarà. Se per il rinnovo o la cessione.

Mattia Perin lascerà in estate? Nel mercato invernale trascorso ormai, il Genoa aveva spinto parecchio per riabbracciarlo, salvo poi rimanere alla Continassa. Ma al termine della stagione potrebbe ritornare in auge la piazza rossoblù come possibile destinazione, così come la Fiorentina. Il ds Paratici lo stima da tempo e fu proprio lui a portarlo a Torino, nel 2018. Invece capitolo entrata, per la porta si valuta realmente il profilo di David De Gea: in estate Comolli lo avrebbe cercato, mentre Otttolini aveva provato a portarlo al Genoa due stagioni fa. Non per forza per sostituire Di Gregorio ma per avere un valido sostituto alle sue spalle, visto il momento difficile. Altrimenti un nuovo profilo emerso è quello di Lorenzo Palmisani, estremo difensore italiano che si sta mettendo in mostra con il Frosinone in Serie B. 10 clean sheet per lui in 24 presenze fino a qui in cadetteria. La Juventus lo monitora e lo continuerà a seguire anche in Under 21.

Aleksandar Stankovic, centrocampista del Club Brugge ma che l'Inter potrebbe riacquistare con la clausola inserita nel contratto con la società belga e il figlio d'arte, ha parlato del suo futuro: "Tutti conoscono la mia situazione. Ma per rispetto penso solo al Club Brugge finché sono qui. L’Inter sa come la penso e mi lascia tranquillo. La cosa divertente è che non sono io a decidere. Decide l’Inter. So gestirla. Sono nato all’Inter e ho fatto tutta la trafila lì. È normale sognarla. Ma qui sto bene e voglio vincere più trofei possibile. La storia dimostra che è possibile".

MARCELO GALLARDO LASCIA (DI NUOVO) IL RIVER PLATE. LA MLS PIOMBA SU GRIEZMANN, ATLETICO MADRID AVVISATO. IL CONTRATTO DE LE PETIT DIABLE SCADE NEL 2027.

Scossone inatteso nel calcio argentino: Marcelo Gallardo ha annunciato che questa settimana concluderà la sua seconda esperienza alla guida del River Plate. Il tecnico dirigerà la sua ultima partita domani al Monumental contro il Banfield, nella settima giornata del Torneo Apertura, mettendo così la parola fine a un ciclo carico di significato. La decisione è stata comunicata attraverso un video ufficiale diffuso dal club al termine dell’allenamento di lunedì. Una scelta maturata dopo una serie di risultati negativi che hanno segnato profondamente l’ultimo periodo della squadra.

La MLS sogna di trascinare oltreoceano Antoine Griezmann. Un desiderio che potrebbe realizzarsi a breve: l'attaccante francese di 34 anni è sempre stato ammaliato dagli Stati Uniti e dal campionato locale e ora c'è l'Orlando City a farci un pensierino. Il club della Florida avrebbe avviato colloqui avanzati per ingaggiarlo come "designated player", lo slot riservato alle stelle della lega. Non c’è ancora un accordo definitivo né con l’Atlético né con il giocatore, ma Orlando avrebbe acquisito i "discovery rights", ottenendo così una posizione privilegiata nella trattativa. La finestra di mercato MLS chiude il 26 marzo: un dettaglio che metterebbe pressione a un’operazione complessa e che potrebbe portare Griezmann a lasciare Madrid a stagione in corso. In alternativa, tutto potrebbe slittare alla finestra estiva (13 luglio-2 settembre), più in linea con il calendario europeo.

