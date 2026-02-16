Bodo/Glimt, Aleesami: "Pronti per l'Inter, conosce bene la Champions. Juve? Imparato tanto"

"In questi giorni fa parecchio freddo e nonostante tutto, ogni tanto, lo soffro ancora". Lo racconta chi, come Haitam Aleesami, vive e gioca a stretto contatto con Bodo/Glimt da marzo dell'anno scorso. Il difensore norvegese, che ha trascorso tre anni nel Palermo, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in vista della doppia sfida di Champions League contro l'Inter: "Siamo pronti. Servirà grande attenzione. Mi aspetto una bella sfida contro una squadra che conosce bene questa competizione", le prime parole.

All'Aspmyra Stadion i nerazzurri di Chivu dovranno combattere il freddo rigido, la neve e il campo sintetico dell'impianto del Bodo: "Andiamo in campo con -10 o -16 gradi? È vero. Il campo sintetico rende la partita più particolare? Anche. Ma lo sport che praticano le due squadre è lo stesso", la risposta ironica del centrale di 34 anni. "Sto molto bene qui. In questo periodo siamo sui -12 o -15 gradi. Sono norvegese ma ho origini marocchine, quindi il freddo lo sento comunque". Ma l'esperienza a Palermo l'ha impressa: "Mi manca l’Italia, ma ora sto davvero bene. Qui la vita è tranquilla: si pensa solo al calcio e a lavorare bene".

Il Bodo/Glimt tra l'altro non è una rivale inedita per le italiane in Europa, perché prima dell'Inter anche Roma, Lazio e per ultima la Juventus l'hanno incrociata in vari livelli. "Giocare qui è diverso rispetto ad altri Paesi. Ricordo la Lazio (Quarti d’andata di Europa League, 10 aprile 2025, ndr): i giocatori durante il riscaldamento guardavano il campo un po’ scettici", racconta Aleesami. "La Juventus? Arrivò qui con l’atteggiamento giusto, con la mentalità corretta. Da quella partita (League Phase di Champions League, 25 novembre 2025, ndr) abbiamo imparato tanto".