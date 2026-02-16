"Qui conta prima come giochi che vincere". Bodo/Glimt, Aleesami verso l'Inter: "Idee chiare"

"Mi manca tutto. Anche la pressione del ‘dover vincere a tutti i costi’. Non è semplice viverla, ma ti aiuta a crescere come uomo". Haitam Aleesami, difensore del Bodo/Glimt, non ha cancellato i tre anni passati con la maglia del Palermo indosso tra 2016 e 2019 e nell'intervista rilasciata a Sky Sport ha riesumato i ricordi di quel periodo. "Il calcio italiano resta il più bello di tutti. Da juventino ci sono cresciuto. Allenare in Serie A? È un sogno. Ma ora vivo step by step".

Per ora la concentrazione è tutta sull’Inter, perché tra due giorni i nerazzurri di Chivu voleranno a Bodo per disputare il primo match dei playoff di Champions League contro la banda di coach Kjetil. Nel tentativo di chiudere in fretta i discorsi per gli ottavi di finale del torneo. Il Bodo/Glimt però non è una sorpresa in Europa, avendo negli ultimi anni sfidato big della Serie A tra cui Lazio, Roma e Juventus. E su cosa abbia spinto i norvegesi all'exploit in Europa lo spiega Aleesami stesso: "Abbiamo idee chiare. Scendiamo in campo convinti e motivati", le parole decise del centrale di 34 anni.

"Per noi la cosa più importante è la prestazione. È la priorità". Insomma, scuola differente rispetto all'Italia, dove ha militato in passato: "Quando sono arrivato qui non ho mai sentito l’allenatore (Kjetil Knutsen, ndr) dire: ‘Dobbiamo vincere’. Ovviamente giochiamo per ottenere il successo - la precisazione del centrale norvegese -, ma l’importante è lavorare con qualità e intensità. Per me è stato un concetto nuovo: ho sempre sentito dire che vincere è fondamentale. Qui conta prima come giochi".