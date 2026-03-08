Juventus, Boga segna ancora e il riscatto si avvicina: al Nizza andranno 4,8 milioni di euro

Jeremie Boga è arrivato come un'incognita alla Juventus, anche perché è stato fermo per un po' di tempo al Nizza a causa di motivazioni extra campo. In tanti si domandavano se fosse in condizione di poter dare il suo contributo alla squadra di Spalletti, ma lui è riuscito a fugare ogni dubbio con prestazioni convincenti, soprattutto nelle ultime due partite.

A Roma è entrato a gara in corso e ha dato il via alla rimonta dei bianconeri segnando la rete del momentaneo 3-2 all'Olimpico. Ieri sera invece ha trovato il gol contro il Pisa, ma Luciano Spalletti sa che va tenuto sempre sulla corda e così nel post-partita lo ha bacchettato: "Deve essere più cattivello". Un po' di bastone oltre alla carota per l'esterno offensivo.

Arrivato a gennaio in prestito dal Nizza, Boga sembra aver convinto tutti: il riscatto ormai appare essere solo una formalità. A facilitarlo è anche la cifra che è stata concordata con il Nizza, ovvero 4,8 milioni di euro: in caso di permanenza per l'ivoriano scatterà un contratto già firmato fino al 30 giugno 2029.