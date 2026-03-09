Juventus, Boga convince sempre di più. E i 5 milioni del riscatto sono una forte tentazioni

Jeremie Boga continua a convincere nella sua terza avventura italiana, dopo quella trionfale col Sassuolo e la più agrodolce esperienza all'Atalanta. L’ex esterno di Sassuolo e Atalanta, oggi ventinovenne, è approdato a Torino dal Nizza proprio nell'ultimo giorno della sessione invernale, dopo due mesi trascorsi ai margini del club francese. Le condizioni dell'affare sono state estremamente favorevoli: prestito gratuito con un diritto di riscatto fissato a soli 4,8 milioni di euro, evidenzia la Gazzetta dello Sport di oggi.

Riscatto sempre più vicino: le condizioni sono ottime

Il rendimento del francese sta stupendo i tifosi bianconeri: Boga, pur essendo un esterno offensivo e non una punta, ha già messo a segno 2 reti in sole 7 presenze (tutte da subentrato), eguagliando lo score di un Openda che però ha collezionato ben 33 partite da settembre a oggi. Il decollo dell’ala ivoriana è stato così rapido da spingere la Continassa a valutare seriamente di trasformare il prestito in un acquisto a titolo definitivo.

Spalletti lo vorrebbe più centrato anche nei recuperi

Il giocatore si è calato alla perfezione nel ruolo di vice Yildiz, dimostrandosi una risorsa utile, imprevedibile e decisamente economica per gli standard attuali. Rappresenta la carta “imprevisto” nello scacchiere tattico di Spalletti, il quale però continua a lavorare sul calciatore per ottenere una maggiore disciplina tattica. L'allenatore, pur apprezzandone le doti offensive, si aspetta infatti dall’ivoriano un impegno superiore anche nei recuperi difensivi per completarne definitivamente la maturazione in maglia bianconera.