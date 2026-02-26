Bologna agli ottavi di Europa League. 'Rischio' derby contro la Roma: domani il sorteggio
TUTTO mercato WEB
Il Bologna vince 1-0 contro il Brann anche nella partita di ritorno del playoff di Europa League, dopo aver già vinto di misura all'andata, e si assicura così il passaggio agli ottavi di finale della seconda competizione europea per club.
Nel prossimo turno è concreta la possibilità di assistere a un derby italiano, del 50%. Il Bologna nel sorteggio di domani conoscerà la sua avversaria tra la Roma e i tedeschi del Friburgo, le due con cui è accoppiato. Alle ore 13 sapremo tutto.
Altre notizie Serie A
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Serie A
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Jagiellonia, Siemieniec elogia il talento di Mazurek: "Tripletta incredibile, grande notizia per la Polonia"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile