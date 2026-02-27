Brann, Alexandersson: "Deluso per l'espulsione. Il VAR non avrebbe corretto il giallo"

Freyr Alexandersson, allenatore del Brann, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 1-0 contro il Bologna, parlando così dell'espulsione che ha indirizzato la gara: "Provo sicuramente delusione. È stata una brutta batosta per noi. Il rosso poteva starci, ma il fallo di Sorensen non era intenzionale. Se l'arbitro avesse dato il giallo penso che il VAR non avrebbe cambiato la decisione. Non ho capito il metro di giudizio tenuto dall'arbitro: anche sulla gomitata di Bernardeschi poteva esserci il rosso. È frustrante".

L'espulsione ha cambiato una gara che fin lì stavate meritando di portare a casa più del Bologna?

"Sono d'accordo. Abbiamo giocato i primi 35 minuti in maniera fantastica e poi siamo rimasti in 10 contro 11. Tuttavia mentalmente e tatticamente siamo stati forti anche in inferiorità numerica ed il loro portiere è stato strepitoso. Secondo i parametri del calcio europeo siamo stati bravi, ma poi nella ripresa il Bologna ha fatto un buon pressing alto. Sono comunque orgoglioso dei miei giocatori, ma il Bologna merita il passaggio del turno perché ha avuto attenzione ai dettagli. Auguro loro buona fortuna per gli ottavi".

Clicca qui per leggere le parole di Freyr Alexandersson.