Cassano: "L'Inter ha già vinto lo scudetto. Impossibile ripetere i disastri di Inzaghi"

Nel salotto di Viva El Futbol, in versione teatrale per il Viva El Tour, Antonio Cassano si è espresso senza filtri sulla corsa scudetto:

“Io sono affezionato a tante squadre, è normale che sono interista. Ma se la mia squadra fa cagare lo dico. Non mi interessa la scaramanzia o la iella.

Scudetto? Lo perdiamo solo se facciamo un disastro clamoroso: siamo talmente più forti degli altri. È già successo negli altri anni quando abbiamo fatto un disastro. Quest’anno siamo a +10 a 13 giornate dalla fine: dovrebbe arrivare uno tsunami che capita una volta ogni cent’anni.

Siccome con Inzaghi di disastri ne abbiamo già fatti tre, non penso succeda ancora. Ma se riprendiamo Inzaghi lo perdiamo la quarta volta: che resti negli Emirati Arabi, è meglio”.