Bologna, almeno due vittorie per i playoff. Ultima in campo neutro con il Maccabi

Due vittorie - almeno - per evitare di rimanere fuori dai playoff. Il Bologna deve cambiare marcia, pareggiando quanto fa in campionato rispetto a una condotta decisamente peggiore in Europa. L'anno scorso era probabilmente normale, dovendo affrontare le pericolosità della Champions. Stavolta riuscire ad arrivare almeno al venticinquesimo posto non è un'opzione, dovrebbe anzi essere un obiettivo.

Quota ottavi

È distante, visto che un anno fa era a 14, mentre il Bologna attuale ha solo cinque punti. Se le vincesse tutte e quattro, ecco che probabilmente arriverebbe in zona ottavi senza particolari problemi. Altrimenti con sei/sette punti dovrebbe raggiungere il taglione dei playoff, per giocarsi la doppia sfida a febbraio e continuare a sognare.

Gli avversari

Non sono troppo semplici, perché di fronte c'è il Salisburgo della Red Bull come prima avversaria, questa sera. Solitamente più ostico in casa che fuori, finora ha raccolto solamente tre punti in classifica. Poi il Celta Vigo in Galizia, attualmente nel taglione delle prime otto con nove punti, il Celtic Glasgow che nella stagione scorsa era in Champions e infine il Maccabi Tel Aviv, su un campo neutro che potrebbe aiutare la qualificazione dei rossoblù almeno per i playoff.

Le prossime partite

27/11 Bologna-Salisburgo

11/12 Celta Vigo-Bologna

22/01 Bologna-Celtic Glasgow

29/01 Maccabi Tel Aviv-Bologna