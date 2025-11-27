La Roma non vince in casa, il Bologna deve cambiare marcia. Fiorentina, obiettivo ottavi

Il buon momento delle italiane in Champions - con tre vittorie su quattro - dev'essere confermato anche in Europa e Conference League. Perché vincendo ci si può avvicinare alle prime due posizioni per la quinta nella massima competizione europea.

Il Bologna deve vincere almeno due partite per arrivare ai playoff, dopo i cinque punti nelle prime quattro gare di Europa League. L'avversario non è dei più teneri, perché di fronte c'è un Salisburgo comunque non straordinario in questa stagione, dietro ai felsinei e che lontano dalla Red Bull Arena fa davvero fatica. Delle altre tre la più semplice è quella contro il Maccabi Tel Aviv, in campo neutro, all'ultima giornata.

La Roma deve confermare il proprio ottimo momento in campionato, cosa che non sta succedendo in Europa League. L'avversario è in testa al girone di Europa League, il Midtyjlland, comunque abbordabile soprattutto se affrontato all'Olimpico. Sembra un paradosso: due sconfitte su due a Roma finora, tra Lille e Viktoria Plzen, due vittorie lontano dall'Olimpico. Continuando così si arriva almeno ai playoff.

La Fiorentina deve uscire dal tunnel in cui si è infilata in campionato: i sei punti in tre partite fanno ben sperare per la qualificazione ai playoff, vincendo le due in casa potrebbero arrivare anche gli ottavi, senza passare da due partite ulteriori.