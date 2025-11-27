TMW Il Newcastle ci prova per Manu Koné ma Gasperini e la Roma hanno già deciso sul futuro

Il Newcastle ci prova per Manu Koné. Il centrocampista francese della Roma è stato protagonista anche nell'ultima estate di un lungo valzer di mercato, con l'Inter che ci ha provato a lungo e coi giallorossi che hanno resistito. Adesso il Newcastle: il tecnico Eddie Howe ha trasformato Joelinton in mezzala offensiva, in un ruolo dove ha speso anche molti soldi per Jacob Ramsey. Già a gennaio però vorrebbe un rinforzo nel reparto e quello del giocatore della Roma è uno dei primi nomi fatti nelle riunioni di mercato per la prossima sessione di trattative.

La Roma, però, ha già detto di no. Non solo per la posizione di classifica di cui ora gode il club allenato da Gian Piero Gasperini. E' perché la proprietà, insieme alla dirigenza e coi dettami dell'allenatore di Grugliasco, hanno intenzione di non far partire nessun big in inverno. Il progetto è appena iniziato e Koné è considerato un vero e proprio perno da parte della Roma. Il giocatore, seppur lusingato da tanti corteggiamenti (ora guadagna 2,8 milioni a stagione, da non escludere un pronto summit per discutere di un rinnovo a salire), è contento nella Capitale.

Non solo Koné, visionato anche di recente live dagli scout dei Magpies. L'altro nome che vi abbiamo raccontato in anteprima su queste colonne, oggetto di un derby di mercato tra Newcastle e Sunderland, è Matteo Guendouzi della Lazio.