Venezia, Stroppa: "Mantova fra le più in forma, sarà difficile. Che bella l'accoglienza post derby"

“In ogni partita, trasferte comprese, le prestazioni sono sempre state positive. Sicuramente il derby contro il Padova è stato vinto bene, ma adesso dobbiamo subito mettere la nostra attenzione sul Mantova”. Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato nella giornata di oggi in vista della sfida contro i lombardi in programma sabato pomeriggio dicendo di attendere una gara diversa rispetto a quella di Coppa Italia (finita per 4-0 a favore dei lagunari in agosto): “Il Mantova ha dei numeri che si avvicinano e superano i nostri, sarà una partita veramente difficile. Dovremo tenere bene alte le antenne, ci sarà da sudare”.

“Il Mantova ha iniziato a portare a casa quello che mostrava sul campo. Ho una grande stima per Possanzini, è riuscito a trovare la chiave giusta per far giocare bene la squadra. - prosegue il tecnico arancioneroverde come si legge sul sito del club - Sotto l’aspetto mentale il Mantova ha preso tanta consapevolezza dei propri mezzi. Sabato incontriamo una delle squadre più in forma del campionato, che interpreta al meglio il gioco proposto dall’allenatore”.

Stroppa fa poi un passo indietro parlando del derby vinto nello scorso turno: “Sono stato contentissimo di sapere che i nostri tifosi ci aspettavano in sede, il loro attestato di stima e passione è stato un bellissimo gesto per dare ancora più unione a tutto l’ambiente. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza speciale che ci hanno riservato”.

Infine il tecnico fa un bilancio di questa prima parte di stagione: “Di queste prime 15 partite ufficiali non posso che essere soddisfatto. Potremmo sicuramente avere qualche punto in più considerando le prestazioni che abbiamo fatto, perciò dobbiamo andare a prendere i punti che non abbiamo raccolto fino ad ora nelle prossime partite con determinazione e coraggio. Dobbiamo limare gli errori, soprattutto essere più incisivi nella fase conclusiva delle azioni, nell’ultimo terzo di campo”.