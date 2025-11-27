Modena, Sottil: "Col Cesena è uno scontro diretto. Vogliamo un risultato di prestigio"

In vista del derby contro il Cesena di domani il tecnico del Modena Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa spiegando di attendersi una gara diversa rispetto a quella contro il SudTirol: “Ogni squadra ha la sua identità e il uso modo di fare calcio, l’atteggiamento del Cesena sarà diverso rispetto a quello degli altoatesini perché è una squadra che ama giocare. Conosco bene Mignani, un allenatore molto preparato e che fa giocare le sue squadre, nutro grande rispetto per loro. - prosegue Sottil come riporta Parlandodisport.it - Noi però andremo lì per fare la nostra partita con l’ambizione di giocare uno scontro diretto, perché di fatto lo è, e ottenere un risultato prestigioso attraverso una prestazione collettiva”.

Il tecnico gialloblù parla poi della possibilità di vedere in campo Gliozzi e Pedro Mendes assieme: “I giocatori hanno le loro caratteristiche e io cerco sempre di dare un’identità forte e una continuità al nostro gioco. Ho giocato anche con una coppia di attaccanti, ma c’è una partita che inizia e una che finisce. Resta comunque una soluzione, ma come sempre farò tutte le valutazioni del caso per mettere in campo un undici che sia il migliore. - prosegue Sottil palando delle difficoltà offensive – Non sono preoccupato delle difficoltà degli attaccanti, sono numeri oggettivi e non discutibili che sono motivi di riflessione e valutazione come facciamo sempre. Cerchiamo di andare a rete il più possibile col maggior numero di giocatori possibili. Non sono preoccupato, i ragazzi hanno grande qualità e si impegnano tutti i giorni per andare a rete e sono convinto che in queste partite arriveranno i gol degli attaccanti”.

Spazio poi alle condizioni fisiche della squadra: “Stiamo bene e nella settimana della sosta abbiamo fatto l’ultimo rabbocco al serbatoio sotto tutti i punti di vista. Per me è meglio che si giochi subito perché si tiene alta la concentrazione e anche il ritmo gara”.

Infine Sottil spiega di non pensare di cambiare il modulo consolidato: “Contro il SudTirol non abbiamo segnato, ma siamo entrati in area non so quante volte, ci sono mancati dei centimetri, ma quando fai 24 tiri di cui otto in porta non è un problema di sistema di gioco. - conclude l’allenatore - La preoccupazione è se siamo sterili e non produciamo, sempre tenendo conto dell’avversario. Abbiamo giocatori che possono cambiare le caratteristiche dell’identità tattica che abbiamo con varianti tecniche. Non mi passa neanche per la testa di variare un sistema di gioco che ad oggi ha portato i numeri che sappiamo”.