Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Nikolic affronta la Fiorentina, l'agente Borozan: "È un vincente. In futuro può allenare in Serie A"

Nikolic affronta la Fiorentina, l'agente Borozan: "È un vincente. In futuro può allenare in Serie A"TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 13:45Serie A
Niccolò Righi
fonte Niccolò Ceccarini e Dimitri Conti

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb è intervenuto in esclusiva il noto agente Vlado Borozan, che tra i suoi assistiti ha il tecnico dell'AEK Atene Marko Nikolic, il quale sfiderà questa sera la Fiorentina in Conference League.

Ci racconta Marko Nikolic?
"Visto il suo palmares considero Nikolic una certezza. Allena ormai da 20 anni a grandi livelli e secondo me è già stato attenzionato dal calcio italiano, perché è un leader moderno che ti fa vincere le partite. Inoltre è un uomo che si fa ben volere da tutti, ovunque è stato. Uno così deve per forza attirare le attenzioni dei club e il calcio italiano avrebbe bisogno delle idee di un tecnico del genere. E' un vincente".

E' vero che fu vicinissimo al Parma prima di Pecchia?
"Non lo confermo, ma qualcosa ci fu… Lui è uno che è stato ed è tuttora monitorato da alcuni manager delle squadre italiane. Secondo me nel prossimo futuro 'rischia' di venire in Italia".

Secondo lei qual è stata l'esperienza che lo ha fatto maturare definitivamente?
"Credo il Partizan Belgrado. Poi si è confermato in tutti i paesi in cui ha allenato: ha vinto in Russia, ha vinto in Slovenia, in Arabia Saudita, in Ungheria e adesso in Grecia sta facendo benissimo. Al Partizan però è definitivamente sbocciato, nella sua città e alla guida della squadra del suo cuore. Lì ha dimostrato qualità fuori dal comune nonostante fosse molto giovane. All'epoca riuscì a vincere campionati e coppe nonostante la squadra non fosse di primissimo livello".

Qual è la miglior dote del Nikolic uomo e del Nikolic allenatore?
"La sua aura. Lo vedrete anche stasera. Non è un attore, non sbraita. Ha la capacità di farsi ascoltare e farsi seguire senza dire niente, o fare gesti eclatanti. Ha una personalità importante. E' un uomo a cui vuoi bene a prima vista, che ami senza un motivo. Questa sua dote emerge anche dalle interviste. E' poi un allenatore estremamente competitivo ed estremamente chiaro nell'esprimersi e nel trasmettere le sue idee ai calciatori".

E' l'allenatore che può toccare le corde giuste di Luka Jovic?
"Ogni grande allenatore ha questa capacità. L'ho sentito dire di Klopp, Guardiola… sanno parlare all'individuo e sanno inserirlo nelle loro idee calcistiche. Oggi giorno questa è la qualità più importante che un allenatore deve avere perché non sempre un tecnico può avere la squadra su misura per lui, qualche volta si deve adattare e saper tirare il massimo da ogni calciatore".

Ci racconta l'AEK Atene che questa sera si troverà davanti la Fiorentina?
"Una squadra che parla la lingua del suo allenatore: organizzata, intensa, con qualità importanti e che non ha paura in campo. Già oggi esprime il calcio che vuole Nikolic, ma potrà certamente migliorare perché il percorso è solo all'inizio".

Si spiega questo inizio della Fiorentina, ultima in classifica in A?
"Non riesco a capire come sia potuta accadere una cosa del genere. Per me Pioli è un tecnico di altissimo livello, ben voluto dalla piazza e che aveva anche il tempo di costruire una squadra a suo desiderio. Sinceramente è inspiegabile il vortice di negatività che ha colpito la Fiorentina. Tutto l'ambiente è sconvolto, sta camminando al buio con tentativi di rimettere le cose a posto. La Fiorentina è come un malato che nessuno riesce a capire quale malattia abbia. Intanto il tempo passa, ogni partita diventa quella della vita, e io posso solo augurare alla Fiorentina di tornare ad avere una mentalità ed un'energia diversa. Spero che presto accasa, magari non stasera…".

Qual è il suo giudizio sul nuovo ds viola Roberto Goretti?
"Non lo conosco personalmente ma ho seguito la sua carriera. Ammiro molto chi fa la gavetta e ho sempre sentito parlar bene di Goretti. Credo che sia la persona giusta per portare quella fame per ribaltare questa situazione. Avrà modo di mostrare le proprie idee".

Qual è un talento emergente che vuole consigliare ai club?
"E' uno che già è in Italia: si tratta di Ukko Happonen, portiere classe 2007 del Bologna. E' un ragazzo arrivato tre anni fa che avrà un futuro da top davanti a sé. E conferma il grande lavoro che sta facendo il Bologna, non solo in prima squadra ma anche nel settore giovanile".

C'è una crisi di talento in Italia?
"Non credo che ci sia una crisi di talenti. Penso che nessuno si riesca a spiegare perché l'Italia non riesce ad andare al Mondiale. La Nazionale azzurra ha grandissimi giocatori, ha sempre avuto grandissimi allenatori e tutti hanno trovato gli stessi problemi. Ho notato che siete usciti un po' da quell'idea di 'calcio all'italiana' e avete perso quell'italianità che vi contraddistingueva. L'Italia è una Nazionale che emerge nelle difficoltà, l'italiano è un competitivo, un guerriero. Secondo me cercando la qualità si è persa questa caratteristica. Va ritrovato il cuore che vi ha sempre caratterizzato, ma sono sicuro che Gattuso ce la farà e l'Italia tornerà ad essere una delle Nazionali più forti al mondo".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
L'agente di Ilic: "Il Bologna in estate troverà un giocatore diverso. Sta maturando... L'agente di Ilic: "Il Bologna in estate troverà un giocatore diverso. Sta maturando tanto"
Ivanovic brilla al Milwall, rammarico Sampdoria. L'agente Borozan lo racconta Ivanovic brilla al Milwall, rammarico Sampdoria. L'agente Borozan lo racconta
Ilic al Bologna, l'intermediario: "Partizan voleva tenerlo in prestito. Ricorda Varane"... Ilic al Bologna, l'intermediario: "Partizan voleva tenerlo in prestito. Ricorda Varane"
Altre notizie Serie A
Nikolic affronta la Fiorentina, l'agente Borozan: "È un vincente. In futuro può allenare... Esclusiva TMWNikolic affronta la Fiorentina, l'agente Borozan: "È un vincente. In futuro può allenare in Serie A"
Grosso contro il Como nel giorno del suo compleanno: "Hanno il coraggio portare avanti... Grosso contro il Como nel giorno del suo compleanno: "Hanno il coraggio portare avanti le loro idee"
Pisacane: "Juve al livello del Como, lo dice la classifica. Ricordo quando dovevo... Pisacane: "Juve al livello del Como, lo dice la classifica. Ricordo quando dovevo marcare CR7"
La Roma non vince in casa, il Bologna deve cambiare marcia. Fiorentina, obiettivo... La Roma non vince in casa, il Bologna deve cambiare marcia. Fiorentina, obiettivo ottavi
Milan-Como a Perth, c'è il sì dell'AFC: manca solo l'ok FIFA per la storica trasferta... Milan-Como a Perth, c'è il sì dell'AFC: manca solo l'ok FIFA per la storica trasferta australiana
Scusate il ritardo: Mbappé al centro del Real Madrid, numeri incredibili da agosto... Scusate il ritardo: Mbappé al centro del Real Madrid, numeri incredibili da agosto a oggi
Sospiro di sollievo in casa Juventus: Vlahovic sta bene e punta la maglia da titolare... TMWSospiro di sollievo in casa Juventus: Vlahovic sta bene e punta la maglia da titolare per sabato
Champions League, tutti gli MVP della giornata 5: ci sono Yildiz, McTominay e De... Champions League, tutti gli MVP della giornata 5: ci sono Yildiz, McTominay e De Keteleare
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
4 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
5 Julio Cesar: "Perché Chivu ha tolto Zielinski e Bonny? E Lautaro ce l'aveva con lui"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Sospiro di sollievo in casa Juventus: Vlahovic sta bene e punta la maglia da titolare per sabato
Immagine top news n.1 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine top news n.2 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
Immagine top news n.3 Rabiot: "Al Milan per vincere. Da sempre mi rivedo nel modo di pensare di Allegri"
Immagine top news n.4 Il Newcastle ci prova per Manu Koné ma Gasperini e la Roma hanno già deciso sul futuro
Immagine top news n.5 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
Immagine top news n.6 Gol e spettacolo in Champions League: Arsenal al comando, Mbappé trascina il Real
Immagine top news n.7 Palladino, debutto da sogno: l'Atalanta si conferma bella in Champions con CDK-Lookman
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.2 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.3 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.4 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Colavitto: "Rimini, ferita per tutto il calcio. Nel Girone C non ci sono match scontate"
Immagine news Serie A n.2 Zazzaroni: "Juventus, serve tempo a Spalletti. Roma non da Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.3 E' nata col Bodo la Juventus di Spalletti? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nikolic affronta la Fiorentina, l'agente Borozan: "È un vincente. In futuro può allenare in Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Grosso contro il Como nel giorno del suo compleanno: "Hanno il coraggio portare avanti le loro idee"
Immagine news Serie A n.3 Pisacane: "Juve al livello del Como, lo dice la classifica. Ricordo quando dovevo marcare CR7"
Immagine news Serie A n.4 La Roma non vince in casa, il Bologna deve cambiare marcia. Fiorentina, obiettivo ottavi
Immagine news Serie A n.5 Milan-Como a Perth, c'è il sì dell'AFC: manca solo l'ok FIFA per la storica trasferta australiana
Immagine news Serie A n.6 Scusate il ritardo: Mbappé al centro del Real Madrid, numeri incredibili da agosto a oggi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Col Cesena è uno scontro diretto. Vogliamo un risultato di prestigio"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Stillitano sarà presente al derby. Tifosi a Follo per chiedere un'inversione di tendenza
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Mantova fra le più in forma, sarà difficile. Che bella l'accoglienza post derby"
Immagine news Serie B n.4 Padova, in stallo l'accordo Oughourlian-Figoli. Peghin resta alla finestra e cerca soci
Immagine news Serie B n.5 Samp, Fredberg: "Contestazione fa parte del calcio. Vorrei essere giudicato per il mio lavoro"
Immagine news Serie B n.6 Arriva il primo album dei Calciatori dedicato interamente alla Serie B: disponibile dal 19/12
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Atalanta U23 eliminata dalla Coppa Italia Serie C. Bocchetti: "Sono arrabbiato"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Kerrigan pronto al reintegro. Liverani: "Sarà il primo acquisto di gennaio"
Immagine news Serie C n.3 Rimini verso l'esclusione. Pres. Pontedera tuona: "Campionato falsato, valori calpestati"
Immagine news Serie C n.4 Colavitto: "Rimini, ferita per tutto il calcio. Nel Girone C non ci sono match scontate"
Immagine news Serie C n.5 Menicucci: "Sembra quasi che non interessi a nessuno che il Bra possa rimanere in Serie C”
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, proposto un centrocampista straniero: potrebbe essere aggregato in prova
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Svezia, la bandiera Sembrant dice addio alla Nazionale: dopo 17 anni e 5 medaglie al collo
Immagine news Calcio femminile n.3 Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italdonne, si avvicina gara con gli USA. Le azzurre prendono le misure con l’'Inter&Co Stadium'
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.6 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…