L'ex Walem sprona l'Udinese: "Vorrei vedere una squadra più convinto del proprio potenziale"

L'ex centrocampista Johan Walem, che in Italia ha vestito le maglie - tra le altre - di Udinese e Parma, i due club che sabato pomeriggio si affronteranno al Tardini, è stato intervistato dal Messaggero Veneto. Queste le sue considerazioni: "Vorrei vedere un'Udinese molto più convinta delle proprie potenzialità. Nonostante la partenza di Thauvin vedo una squadra più forte di quella dello scorso anno, e sinceramente è un peccato trovarla ancora così discontinua. Una squadra così intensa fisicamente e dotata di alcune individualità tecniche di spicco, come Atta e Zaniolo su tutti, non dovrebbe trovarsi solo a metà classifica".

Sui connazionali Kabasele ed Ekkelenkamp: "Kabasele è stato al Watford, sa come ragionano i Pozzo e si sta rivelando un uomo squadra. Ad Ekkelenkamp puoi chiedere di tutto, anche di giocare dietro le punte come faceva qui, perché sa inserirsi e fare gol. È duttile, ma ha bisogno di avere spazio, perché è un giocatore che abbina quantità a qualità".

Su cosa aspettarsi dall'Udinese: "Quei miglioramenti che sembravano certi dopo la conferma dell’allenatore. In fondo si è ripartiti sulle basi costruite lo scorso anno. Non conosco sufficientemente bene Runjaic, ma mi hanno detto che sa gestire bene lo spogliatoio. Poi bisogna sempre vedere cosa gli ha chiesto la società".

Su che partita sarà a Parma: "Credo che l’Udinese oggi abbia più qualità del Parma, quindi mi aspetto un’impennata e una gara giocata con la convinzione dei propri mezzi, che non sono pochi".