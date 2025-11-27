Grosso contro il Como nel giorno del suo compleanno: "Ha il coraggio portare avanti le sue idee"

La 13esima giornata di Serie A si apre domani sera - venerdì 28 novembre - con l'anticipo tra Como e Sassuolo. Una gara che mister Fabio Grosso non ha intenzione di sottovalutare, proprio nel giorno del suo 48° compleanno: "Sarà una gara tosta contro un avversario bravo che sta mettendo in mostra le sue qualità - ha sottolineato l'allenatore neroverde in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali) -. Con pochi giorni ma stiamo provando a prepararci per un appuntamento che richiede un livello alto, restare nella gara, ma anche quel coraggio di riuscire a stare in partita".

Il Como ha pareggiato in casa contro le squadre che gli hanno sporcato le partite: è un esempio utile?

"Andiamo ad affrontare una squadra che ha idee chiare e gli faccio complimenti. Sono in un percorso accelerato vuoi perché hanno potuto investire tante risorse ma questo è superficiale, sanno quello che vogliono, hanno il coraggio di crederci e portano avanti le loro idee. Dobbiamo essere bravi a fare tante partite nella stessa gara, dovremo saper resistere, restare dentro le difficoltà e poi provare a venire fuori con coraggio e determinazione. Riempire questa gara sarà il primo obiettivo".

Nico Paz brilla più di tutti nel Como, ha pensato a qualcosa in particolare per fermarlo?

"Ho fatto tanti complimenti al Como perché ci sono delle qualità importanti, sostenuti da un'idea bella chiara che viene portata avanti, andarsi a focalizzare su un giocatore significa perdere di vista gli altri ragazzi perché questa è una squadra che fa un gioco corale, che ama prevalere sull'avversario, mette grande ritmo e intensità. Sappiamo che andiamo incontro a una partita difficile, cercheremo di alzare il nostro livello perché se non saremo bravi a farlo sarà difficile uscire con un risultato positivo".